سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف
تفاصيل إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فاعليات إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومي المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث كان في استقبالهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وبحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، كما شهد فعاليات الإطلاق عبر تقنية الفيديوكونفرنس كل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات
اقرأ المزيد
موبايلات هواوي أونور

البنك الأهلي يحذر العملاء من عمليات نصب برسائل وهمية

حذر البنك الأهلي، في بيان له، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عملاءه من رسائل وهمية مجهولة المصدر يتم إرسالها لعملائه تطلب بيانات شخصية وأرقام حساباتهم بحجة تحديثها، قائلا: "تلاحظ مؤخرا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات الفيسبوك وهي صادرة عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك".
البنك-المركزي

تعرف على إجراءات البنك المركزي لمواجهة آثار كورونا

اتخذ البنك المركزي إجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات والأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكر البنك المركزي - في تقرير له صدر اليوم- أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

الحكومة تبدأ حصر أصحاب المعاشات المستفيدة من العلاوات الخمسة

طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بدء الاستعدادات اللازمة لصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس. وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزارة ستبدأ في حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس.
محمد-معيط (2)

المالية: 12.5 مليار جنيه اتاحات عاجلة لجهات حكومية في مارس وأبريل

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لعدد من الهيئات والجهات الحكومية. وأشارت المالية إلى أن الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]