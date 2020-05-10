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محمد هنيدي يشيد بدور أحمد زاهر في البرنس

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
اتفق معظم مشاهدي مسلسل البرنس، على أن أحمد زاهر، أبدع في أداء دوره، وأشاد معظم الفنانين بأدائه المميز، وأجمع الجمهور على كره شخصية فتحي، بسبب ما فعله في أخيه رضوان البرنس، كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي يجمعه مع أحمد زاهر، وأشاد بدوره في مسلسل "البرنس"، كما سخر منه بطريقة فكاهية.
ويجسد زاهر شخصية فتحي، الذي قتل زوجة أخيه وابنه، بسبب الصراع على الورث، و وصفه البعض بـ"البرنس". أما الفنان محمد هنيدي نشر فيديو كوميدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، يجمعه مع الفنان أحمد زاهر، وكتب: "انا قولتلكم من زمان إنه شرير محدش صدقني".
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حلا شيحة

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
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«صورة وقلوب حمراء».. أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري بعد الزواج

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه عبر إنستجرام، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، إذ وضع أبو هشيمة قلوب حمراء تعليقا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل أسابيع قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.
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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
أحمد زاهر

أحمد زاهر يعلق على دوره في البرنس: يخرب بيتك يا فتحي

منذ بداية الماراثون الرمضاني، والجميع يترقب ما ستسفر عنه أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ اختلف عليه الكثيرون، فالبعض يرى أنه يعتمد على أفكار متكررة، والبعض الآخر يشيد بأدوار الفنانين، خاصة أحمد زاهر، حيث تمكن من تجسيد دور الشر ببراعة، الأمر الذي جعل الجميع يكره "فتحي"، بسبب ما فعله في أخوه رضوان، وحتى الآن يحاول "البرنس" أن يحجز مكانا بين الأعمال الدرامية لهذا الموسم.
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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
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