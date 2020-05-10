محمد هنيدي يشيد بدور أحمد زاهر في البرنس

تحرير:إسراء سليمان ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

محمد هنيدي - صورة أرشيفية

اتفق معظم مشاهدي مسلسل البرنس، على أن أحمد زاهر، أبدع في أداء دوره، وأشاد معظم الفنانين بأدائه المميز، وأجمع الجمهور على كره شخصية فتحي، بسبب ما فعله في أخيه رضوان البرنس، كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي يجمعه مع أحمد زاهر، وأشاد بدوره في مسلسل "البرنس"، كما سخر منه بطريقة فكاهية.

ويجسد زاهر شخصية فتحي، الذي قتل زوجة أخيه وابنه، بسبب الصراع على الورث، و وصفه البعض بـ"البرنس". أما الفنان محمد هنيدي نشر فيديو كوميدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، يجمعه مع الفنان أحمد زاهر، وكتب: "انا قولتلكم من زمان إنه شرير محدش صدقني".