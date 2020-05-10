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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
طارق عامر
طارق عامر
صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، ثم قام في مارس الماضي بخفض الفائدة إلى 8%، مع إضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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