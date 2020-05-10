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متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٠ م
الحياة تعود رغم كورونا - صورة أرشيفية
الحياة تعود رغم كورونا - صورة أرشيفية
يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.
وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الأحد أكثر من 169 ألفا و400 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات 7 آلاف و435 وفاة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووفقا لإحصائيات الولايات، سجلت بافاريا (جنوبي ألمانيا) عددا كبيرا للغاية من الإصابات زاد على 44 ألفا و500 إصابة مؤكدة و2164 حالة وفاة على
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مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ايران وكورونا

إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
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روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
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وزير التنمية الألماني جرد مولر

وزير ألماني يحذر من انتشار 40 فيروسًا جديدًا

حذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من انتشار عشرات الفيروسات الحيوانية التي قد تتسبب في حدوث جائحة مُماثلة لكورونا الذي يُسبب مرض كوفيد-19 القاتل الذي انتشر في العالم. وقال مولر في مقال نُشر بدير شبيجل: "يتحدث علماء الفيروسات عن حوالي 40 فيروسًا حيوانيًا آخر، قد يتسببون في حدوث جائحة مُماثلة لـسارس- كوف- 2". وذكر المسؤول الألماني أنه في عام 2018 حذر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية من مرض X غير المعروف الناجحم عن فيروس ينقله الحيوان، وقالوا إنه قد يظهر في مكان ما على كوكب الأرض حيث تجتمع التنمية الاقتصادية بين الناس والحياة البرية معًا.
فيروس- كورونا (13)

كنائس ألمانيا تستقبل المصلين بعد أسابيع من الإغلاق

تشهد ألمانيا اليوم الأحد إعادة كنائس فتح أبوابها للمصلين وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، بحسب بي بي سي. فبعد أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين والقيادات الدينية، تم الاتفاق على قواعد صارمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا خلال الصلوات. وبمقتضي هذه القواعد سيعاد فتح الكنائس لكن وسط إجراءات مختلفة تماما لم تشهدها الكنيسة من قبل. من بين هذه القواعد أن تقيد الكنائس عدد الحضور، و أن يبقي الناس على مسافة من بعضهم البعض تقدر بنحو مترين على الأقل.
الشرطة الألمانية

تظاهرات في ألمانيا ضد تدابير العزل الخاصة بكورونا

تجمع آلاف المتظاهرين في شتوتجارت والمئات في برلين ضد إجراءات العزل بسبب كورونا، وطالبوا بالالتزام بحرية التجمع وحرية العقيدة، إذ يخشى منتقدون أن يتم استغلال المظاهرات من جانب أصحاب نظريات المؤامرة واليمين الشعبوي، وطالب ميشائيل بالفيج، الداعي والمسؤول عن المظاهرة، التي وصفت بأنها "غير حزبية"، إلى الالتزام بالحقوق الأساسية بالدستور الألماني مثل حرية التجمع وحرية العقيدة. وقال بالفيج، وهو رائد في أعمال تكنولوجيا المعلومات إنه تواجد في المظاهرة السبت حوالي 5000 مشارك.
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ألمانيا تعتزم السماح بإقامة صلوات الجماعة مرة أخرى

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة أنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات، اليوم الخميس، ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا. وكانت الحكومة الألمانية قررت، أمس الأربعاء، تمديد تحذيرها من السفر لأنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.
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