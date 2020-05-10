متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٠ م

الحياة تعود رغم كورونا - صورة أرشيفية

يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الأحد أكثر من 169 ألفا و400 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات 7 آلاف و435 وفاة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووفقا لإحصائيات الولايات، سجلت بافاريا (جنوبي ألمانيا) عددا كبيرا للغاية من الإصابات زاد على 44 ألفا و500 إصابة مؤكدة و2164 حالة وفاة على