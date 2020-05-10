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تطور كبير في مستقبل الألعاب الإلكترونية بهذه الشراكة

من المقرر أن ينطلق كأس العرب في 29 مايو في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان والعراق والبحرين والكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
دخلت Riot Games MENA في شراكة مع كل من Intel وLenovo لكي تقدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة إقليمية وهي كأس العرب (IAC) الذي سيكون بمثابة الخطوة التالية في التزام قطعته Riot Games MENA برسم معالم صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب في لعبتها الأكثر شهرة League of Legends. ستقام بطولة كأس العرب على مدى عام كامل وفي ثلاث عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم إلى موسمين وفعالية إقليمية يتوج فيها بطل واحد. ويأتي ذلك بعد أشهر من فعالية "نكسوس" الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أواخر العام 2019.
وقال علي مسلمان أوغلو المدير العام المعيّن حديثاً لفرع Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نريد أن نثبت وجودنا في المنطقة ونقدم أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وقد قررنا الدخول في شراكة مع Intel وLenovo إيماناً منّا بأننا نتشارك في القيم الأساسية ذاتها، فنحن نريد التفاعل مع المجتمع والمساعدة في تنمية
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«أبل» تعتزم إعادة فتح متاجرها بأمريكا الأسبوع المقبل

أعلنت شركة أبل أنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح متاجر "أبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كورونا كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة، وتخطط الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية، وقالت الشركة في بيان ورد إلى وكالة فرانس برس أن الشركة اشتقات إلى زبائنها وتتطلع إلى توفير الدعم لهم، مضيفةً أنه سيتزامن مع الفتح إتباع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين.
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«درسني» تطبيق جديد ينافس مراكز الدروس الخصوصية

أعلن "درسني" تطبيق التعليم الأول في العالم العربي، عن تدشين منصة "درسني سنترز" الجديدة والتي تجمع أشهر المدرسين في جميع المواد بمصر لتقديم خدماتهم على التطبيق بشكل حصري، فضلا عن إطلاق خدمة مجانية جديدة على منصاته لمساعدة الطلاب في جميع مراحل النقل من مختلف المدارس في مصر على إعداد الأبحاث المطلوبة من وزارة التربية والتعليم للنجاح، وذلك في إطار مواكبة أحدث متطلبات العملية التعليمية وتخفيف العبء عن الأسر ومواجهة التداعيات المختلفة لفيروس كورونا وأثرها على انتظام الدراسة.
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برغم الحظر الأمريكي.. هواوي HiSilicon تطيح بمعالجات Qualcomm

أعلنت مؤسسة CINNO المتخصصة في الأبحاث السوقية في تقريرها أن هواوي قد شحنت 22.21 مليون وحدة من رقاقة معالج HUAWEI HiSilicon في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لموقع Androidcentral العالمي. وبذلك فقد أطاحت معالجات هواوي بمعالجات Qualcomm من الصدارة بعد ان انخفضت حصتها السوقية من 48.1% في العام الماضي الي نسبة 32.8% في العام الجاري في الصين، وحققت هواوي نسبة سوقية برقاقة معالجها HUAWEI HiSilicon بلغت 43.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بتحقيق نسبة سوقية بلغت 24.3% في الربع الأول من عام 2019.
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