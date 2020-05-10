تطور كبير في مستقبل الألعاب الإلكترونية بهذه الشراكة

من المقرر أن ينطلق كأس العرب في 29 مايو في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان والعراق والبحرين والكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

الألعاب الإلكترونية

دخلت Riot Games MENA في شراكة مع كل من Intel وLenovo لكي تقدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة إقليمية وهي كأس العرب (IAC) الذي سيكون بمثابة الخطوة التالية في التزام قطعته Riot Games MENA برسم معالم صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب في لعبتها الأكثر شهرة League of Legends. ستقام بطولة كأس العرب على مدى عام كامل وفي ثلاث عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم إلى موسمين وفعالية إقليمية يتوج فيها بطل واحد. ويأتي ذلك بعد أشهر من فعالية "نكسوس" الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أواخر العام 2019.

وقال علي مسلمان أوغلو المدير العام المعيّن حديثاً لفرع Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نريد أن نثبت وجودنا في المنطقة ونقدم أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وقد قررنا الدخول في شراكة مع Intel وLenovo إيماناً منّا بأننا نتشارك في القيم الأساسية ذاتها، فنحن نريد التفاعل مع المجتمع والمساعدة في تنمية