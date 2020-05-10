تطور كبير في مستقبل الألعاب الإلكترونية بهذه الشراكة
من المقرر أن ينطلق كأس العرب في 29 مايو في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان والعراق والبحرين والكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة
تحرير:أحمد البرماوي
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
الألعاب الإلكترونية
دخلت Riot Games MENA في شراكة مع كل من Intel وLenovo لكي تقدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة إقليمية وهي كأس العرب (IAC) الذي سيكون بمثابة الخطوة التالية في التزام قطعته Riot Games MENA برسم معالم صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب في لعبتها الأكثر شهرة League of Legends.
ستقام بطولة كأس العرب على مدى عام كامل وفي ثلاث عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم إلى موسمين وفعالية إقليمية يتوج فيها بطل واحد. ويأتي ذلك بعد أشهر من فعالية "نكسوس" الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أواخر العام 2019.
وقال علي مسلمان أوغلو المدير العام المعيّن حديثاً لفرع Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نريد أن نثبت وجودنا في المنطقة ونقدم أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وقد قررنا الدخول في شراكة مع Intel وLenovo إيماناً منّا بأننا نتشارك في القيم الأساسية ذاتها، فنحن نريد التفاعل مع المجتمع والمساعدة في تنمية
وقال علي مسلمان أوغلو المدير العام المعيّن حديثاً لفرع Riot Games في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نريد أن نثبت وجودنا في المنطقة ونقدم أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وقد قررنا الدخول في شراكة مع Intel وLenovo إيماناً منّا بأننا نتشارك في القيم الأساسية ذاتها، فنحن نريد التفاعل مع المجتمع والمساعدة في تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها من مواهب تستحق أن نسلط الضوء عليها."
من المقرر أن ينطلق كأس العرب في 29 مايو في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان والعراق والبحرين والكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. وسيشهد الموسم الأول منافسات بين هذه الدول الثلاث عشر في بطولات وطنية مستقلة تمتد لأربعة أشهر وتتوج أبطالاً سينتقلون إلى البطولة الإقليمية خلال الموسم الثاني، وسيتم عقد البطولات الثلاثة عشرة بشكل متزامن مع بثها في نهاية كل أسبوع على قناة League of Legends Arabia على منصة Twitch.
وقد تم تخصيص مجموعة جوائز بقيمة 130,000 دولار أمريكي للموسم الأول، يتم تقسيمها بالتساوي بين الدول المشاركة على الفرق الثلاثة الأوائل.
سيفتح باب التسجيل في بطولة كأس العرب اليوم ويغلق في 12 مايو، ليتيح بذلك للاعبين التسجيل وتشكيل فرقهم استعداداً للمباراة الأولى التي سيتم بثها في 15 مايو عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.
وأضاف علي رضا كوجوك المدير الإقليمي المعني بشؤون المستهلكين في Intel، الشريك الرسمي لكأس العرب: "تواصل Intel تقديم تقنيات وأداء عالميين للاعبين من خلال معالجات Intel® Core™ من الجيل العاشر لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وذلك بهدف تمكين اللعب بكافة تجاربه. وتتيح هذه الشراكة مع Riot Games وLenovo التي نسعى من خلالها لتطوير هذه البطولة متعددة الجنسيات في 13 دولة عربية فرصة لاستكشاف المواهب وإنشاء الروابط بين المجتمع وتطوير مستوى جديد من الألعاب الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه النقطة هي بداية رحلتنا وسنعمل مع شركائنا لمواصلة تنمية الرياضات والألعاب الإلكترونية في المنطقة على مدى السنوات القادمة."
إلى جانب الترويج للرياضات الإلكترونية كرياضة تعتمد على المتفرجين، يهدف كأس العرب إلى الترفيه عن جميع اللاعبين وحشدهم لتمثيل دولهم واعتلاء المراتب الأولى في المنطقة.
وقال شاشانك شارما المدير التنفيذي والمدير العام لفرع Lenovo في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، شريك صانع المعدات الأصلية لكأس العرب: "على مدى السنوات القليلة الماضية شاهدنا نمو صناعة الألعاب الإلكترونية بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إن العمل مع الشركاء وقادة الصناعة مثل Riot Games وIntel ضروري لضمان تمثيل اللاعبين المحليين ومنحهم الفرص ذاتها التي يحصل عليها الآخرون حول العالم للاختلاط والتنافس على نطاق واسع. نحن نفتخر بتزويدنا للاعبين المتنافسين بأحدث مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وملحقاتها من Legion المصممة لمنح التجربة السمعية والبصرية الأمثل في الألعاب الإلكترونية. ونحن واثقون بأن كأس العرب سيعود بنتائج إيجابية على المنطقة، ونأمل بأن تكون هذه هي البطولة الأولى بين العديد من البطولات التي تلتقي فيها الدول لمشاركة شغفها بالألعاب الإلكترونية.