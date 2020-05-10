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المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
المعارضة السورية
المعارضة السورية
أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرًا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية". وأشار إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
وأكد القائد العسكري أن قوات النظام بعد خسارتها مواقعها ومقتل عناصرها قامت بقصف مدفعي وصاروخي واسع على بلدتي كنصفرة وكفرعويد ومحيط قرية عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي وقرى العنكاوي والقاهرة وقليدين بريف حماة الغربي. وأضاف: "رصدنا منذ منتصف شهر أبريل الماضي تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية تصل إلى خطوط التماس
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المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرا، وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية"، مشيرا إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة ، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
كورونا

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
كورونا

وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

تضارب الأنباء حول سبب وفاة رئيس مخابرات حكومة الوفاق

تضاربت الأنباء الواردة من ليبيا حول سبب وفاة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية اللواء عبد القادر التهامي، الذى توفي في ظروف غامضة، في وقت تتكتم فيه حكومة الوفاق عن كشف تفاصيل تلك الوفاة، فيما أشارت مصادر ليبية، إلى مقتل المسؤول بعد يومين على خطفه من قبل وحدات "النواصي" التابعة للجيش الوطني الليبي، بينما أشارت حسابات مقربة من حكومة الوفاق إلى أن الوفاة نجمت عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.
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مطار-معيتيقة-الدولي

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية، موضحة أنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
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