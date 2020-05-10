المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

المعارضة السورية

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرًا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية". وأشار إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.

وأكد القائد العسكري أن قوات النظام بعد خسارتها مواقعها ومقتل عناصرها قامت بقصف مدفعي وصاروخي واسع على بلدتي كنصفرة وكفرعويد ومحيط قرية عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي وقرى العنكاوي والقاهرة وقليدين بريف حماة الغربي. وأضاف: "رصدنا منذ منتصف شهر أبريل الماضي تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية تصل إلى خطوط التماس