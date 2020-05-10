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روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
منظومة صواريخ - صورة أرشيفية
منظومة صواريخ - صورة أرشيفية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، إنه سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضاف بوتين: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية، لقد أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وخاضوا أصعب المهام لضمان أمن بلادنا، نحن
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مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ايران وكورونا

إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
بريطانيا - كورونا

متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.
كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
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وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
بوتين (1)

الرئيس الروسي يعين أندريه بيلاؤوسوف قائما بأعمال رئيس الحكومة

قالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا، إذ جاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: «تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلاؤوسوف بواجبات رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين». ويشار إلى أن رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
ترامب-وبوتن

ترامب يبلغ بوتين بصعوبة الوضع بنيويورك بسبب «كورونا»

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة فيروس "كورونا" بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع، وعقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك، مضيفا: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".
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