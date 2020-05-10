روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

منظومة صواريخ - صورة أرشيفية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، إنه سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضاف بوتين: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية، لقد أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وخاضوا أصعب المهام لضمان أمن بلادنا، نحن