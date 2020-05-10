ملابسات فيديو «مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

رصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط شخص دون سند قانوني، وصدرت توجيهات صارمة بفحص محتوى الفيديو وتشكيل فريق بحث يترأسه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم، تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة ووحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشخص المضبوط (عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25 مارس الماضي، وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته 20 جرامًا من مخدر الفودو. وفي أثناء الضبط تجمع عدد من