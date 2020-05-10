جريمة

ملابسات فيديو «مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف»

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
رصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط شخص دون سند قانوني، وصدرت توجيهات صارمة بفحص محتوى الفيديو وتشكيل فريق بحث يترأسه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم، تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة ووحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، للوقوف على ملابسات الواقعة.
جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الشخص المضبوط (عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25 مارس الماضي، وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته 20 جرامًا من مخدر الفودو. وفي أثناء الضبط تجمع عدد من
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بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.
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مقتل «خُط البداري» بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

في ضربة أمنية حاسمة وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، قتُل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوط تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك بفضل تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية.
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حلم الثراء الفاحش ينهي أحلام 5 أشخاص خلف القضبان

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيارات حال توقفها بجانب الطريق وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل يشتبه في أثريته- مبلغ مالي 190 ألف جنيه- 6 هواتف محمول تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية. وبمواجهة المتهمين أمام رجال التحقيق اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.
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24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
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وزارة-الداخلية

المنازل والمخازن بتتسرق.. لغز استغاثة شخص بالقليوبية

داخل منزله بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، جلس أحد الأشخاص يفكر في الخلاف القائم بينه وبين مقاول وشقيقه، أفكار عدة تتدفق داخل رأسه، لكنه فضل اللجوء إلى شبكة الإنترنت، إذ استقر به مطاف أفكاره على استخدام منصات السوشيال ميديا وتحديدا "فيسبوك" في كسب تعاطف الجميع بل وكسب تأييد أجهزة الأمن من خلال منشور بثه عبر صفحته وصفحات أصدقاءه و"جروبات" خاصة بأخبار بلدته زعم خلالها تكرار حوادث السرقة الخاصة بالمنازل والمخازن، وبعت برسالة لوزارة الداخلية أيضا.
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كواليس الكشف عن مصنع «فودو» في عزبة الهجانة

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عاطل فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام، والقبض على شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفا محمول.
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جرينوف وذخيرة ومخدرات.. الشرطة تطارد أرباب الإجرام

"يد تطبق الحظر وأخرى تطارد أرباب الإجرام" تلخص تلك العبارة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما عبارة عن (رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية، 37 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 122 فرد محلى) و203 قطع سلاح أبيض و295 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
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