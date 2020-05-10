كارثة في القليوبية.. ضبط 28 طن نفايات خطرة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م

نفايات - صورة أرشيفية

7 أيام متواصلة لم تتوقف خلالها حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التي وجهت حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي ضبط 403 أطنان أسمدة و16.5 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر داخل 3 مصانع وسيارتين ومخزن بنطاق محافظتي الإسماعيلية والقليوبية.

وفي مجال حماية الطب البيطرى أمكن ضبط 6 عيادات بيطرية بدون ترخيص، وضبط 5 كيلو جرامات أدوية بيطرية مجهولة المصدر بمحافظة الإسماعيلية، ومصادرة 29 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بمحافظة القليوبية. وشملت الجهود ضبط 28.8 طن نفايات خطرة ومطهرات و5 آلاف و210 كمامات