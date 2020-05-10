24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م
حملة مرورية - صورة أرشيفية
حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 32 مخالفة موقف عشوائي، والتقاط 507 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن
وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 32 مخالفة موقف عشوائي، والتقاط 507 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة في أثناء القيادة.
كما شملت الجهود المرورية، حجز 10 دراجات نارية مخالفة، وتحرير 15 مخالفة شروط التراخيص، وفحص عدد من قائدي السيارات لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة من عدمه، إضافة إلى ضبط 123 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".
واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.