جريمة

24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م
حملة مرورية - صورة أرشيفية
حملة مرورية - صورة أرشيفية
حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 32 مخالفة موقف عشوائي، والتقاط 507 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن
اقرأ المزيد
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.
قوات-الشرطة (3)

مقتل «خُط البداري» بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

في ضربة أمنية حاسمة وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، قتُل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوط تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك بفضل تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية.
تنقيب عن الآثار

حلم الثراء الفاحش ينهي أحلام 5 أشخاص خلف القضبان

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيارات حال توقفها بجانب الطريق وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل يشتبه في أثريته- مبلغ مالي 190 ألف جنيه- 6 هواتف محمول تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية. وبمواجهة المتهمين أمام رجال التحقيق اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.
عدادا-كهرباء (2)

الشرطة تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-مرورية (3)

«الصلح خير» في 45 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الـ24 الماضية عن تحرير 2118 مخالفة مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

التقاط 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (2)

المرور تشن حملات انضباطية في الشوارع والميادين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملاتها الانضباطية المكبرة بمختلف الشوارع والميادين؛ لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 807 مخالفات مرورية متنوعة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]