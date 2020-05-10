البنك الأهلي يحذر العملاء من عمليات نصب برسائل وهمية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٧ م

رسائل الموبايل - صورة تعبيرية

حذر البنك الأهلي، في بيان له، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عملاءه من رسائل وهمية مجهولة المصدر يتم إرسالها لعملائه تطلب بيانات شخصية وأرقام حساباتهم بحجة تحديثها، قائلا: "تلاحظ مؤخرا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات الفيسبوك وهي صادرة عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك".

وأكد البنك أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأية صلة، وأن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك. وأهاب بعملائه ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل نهائيا مع مثل تلك الرسائل والمنشورات وعدم إعطاء أية بيانات من أي نوع لمرسليها، وكذلك عدم الالتفات أو التفاعل مع أي صفحة أو موقع تواصل