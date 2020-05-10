إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.

وقال الوزير: "لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر في العالم الإجابة على سؤال عما سيفعله كورونا، وكل يوم نرى ظروفا جديدة للفيروس، في الواقع نحن لا نعرف إلى أين يتجه هذا الفيروس، هذا الفيروس ليس له سلوك أسلافه، ففي محافظة خوزستان مثلا، وهي منطقة حارة، نشهد زيادة في الإصابات". وأضاف: "أفضل طريقة هي الانتظار