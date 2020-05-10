إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
وقال الوزير: "لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر في العالم الإجابة على سؤال
عما سيفعله كورونا، وكل يوم نرى ظروفا جديدة للفيروس، في الواقع نحن لا نعرف إلى
أين يتجه هذا الفيروس، هذا الفيروس ليس له سلوك أسلافه، ففي محافظة خوزستان
مثلا، وهي منطقة حارة، نشهد زيادة في الإصابات".
وأضاف: "أفضل طريقة هي الانتظار
وقال الوزير: "لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر في العالم الإجابة على سؤال
عما سيفعله كورونا، وكل يوم نرى ظروفا جديدة للفيروس، في الواقع نحن لا نعرف إلى
أين يتجه هذا الفيروس، هذا الفيروس ليس له سلوك أسلافه، ففي محافظة خوزستان
مثلا، وهي منطقة حارة، نشهد زيادة في الإصابات".
وأضاف: "أفضل طريقة هي الانتظار من 4 إلى 6 أشهر لرؤية سلوك
الفيروس بشكل أكثر واقعية".
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت إيران أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا
وأكثر من 6 آلاف و500 حالة وفاة.
وفي الوقت الذي دعت فيه إيران مواطنيها إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بجدية أكبر، أعلنت عودة صلاة الجمعة إلى المساجد في بعض المدن، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.