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إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية
تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
وقال الوزير: "لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص آخر في العالم الإجابة على سؤال عما سيفعله كورونا، وكل يوم نرى ظروفا جديدة للفيروس، في الواقع نحن لا نعرف إلى أين يتجه هذا الفيروس، هذا الفيروس ليس له سلوك أسلافه، ففي محافظة خوزستان مثلا، وهي منطقة حارة، نشهد زيادة في الإصابات". وأضاف: "أفضل طريقة هي الانتظار
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مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
صواريخ-إس-400

روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
بريطانيا - كورونا

متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.
كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
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مسجد-الدمرداش (3)

الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
روحانى

روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
كورونا والحجر الصحي (15)

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".
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