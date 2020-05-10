تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

تظاهرات في العراق - صورة أرشيفية

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأعلن الكاظمي، أمس السبت، أنه قرر إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي حصلت منذ بدء التظاهرات ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل القتلى رعاية المصابين. على صعيد آخر، وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، المحاكم العراقية بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في البلاد. وقال بيان