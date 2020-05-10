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تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
تظاهرات في العراق - صورة أرشيفية
تظاهرات في العراق - صورة أرشيفية
تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وأعلن الكاظمي، أمس السبت، أنه قرر إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي حصلت منذ بدء التظاهرات ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل القتلى رعاية المصابين. على صعيد آخر، وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، المحاكم العراقية بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين في البلاد. وقال بيان
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ايران وكورونا

إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
صواريخ-إس-400

روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
بريطانيا - كورونا

متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.
كورونا في ايطاليا

إسبانيا تسجل أدنى حالات وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا أدنى حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف مزيد من القيود ابتداء من غد الاثنين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية القول إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغت 143 حالة، وهي أقل حصيلة يومية منذ يوم 18 مارس الماضي، وذلك مقابل 179 حالة اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 621 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة لاحتواء الفيروس، غدا الإثنين.
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مايك-بومبيو

بومبيو يرحب بمنح برلمان العراق الثقة لحكومة الكاظمي

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومحاربة الفساد، مضيفة أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".
مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
مصطفى الكاظمي

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأمس الأربعاء، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقي علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إذ أن كتلته ستحضر الجلسة بكامل أعضائها، قائلا: "العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا، من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية"، وذلك بحسب ما صرح به لموقع "السومرية نيوز".
مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
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