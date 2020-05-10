حلم الثراء الفاحش ينهي أحلام 5 أشخاص خلف القضبان

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م

التنقيب عن الآثار

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيارات حال توقفها بجانب الطريق وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل يشتبه في أثريته- مبلغ مالي 190 ألف جنيه- 6 هواتف محمول تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية. وبمواجهة المتهمين أمام رجال التحقيق اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.

وفي نطاق قسم شرطة بولاق أبو العلا، عمد عاطل إلى التنقيب عن الآثار بالعقار ملكه، ظنا منه أن الثراء الفاحش السريع بات على بعد خطوات من بلوغه، أعد العدة وهم لمباشرة أعمال الحفر تنقيبا عن الكنز الذي سيبدل حاله 180 درجة إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد، تبددت أحلامه الوردية وتحولت إلى سراب. وحدة مباحث