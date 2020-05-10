جريمة

حلم الثراء الفاحش ينهي أحلام 5 أشخاص خلف القضبان

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيارات حال توقفها بجانب الطريق وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل يشتبه في أثريته- مبلغ مالي 190 ألف جنيه- 6 هواتف محمول تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية. وبمواجهة المتهمين أمام رجال التحقيق اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.
وفي نطاق قسم شرطة بولاق أبو العلا، عمد عاطل إلى التنقيب عن الآثار بالعقار ملكه، ظنا منه أن الثراء الفاحش السريع بات على بعد خطوات من بلوغه، أعد العدة وهم لمباشرة أعمال الحفر تنقيبا عن الكنز الذي سيبدل حاله 180 درجة إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد، تبددت أحلامه الوردية وتحولت إلى سراب. وحدة مباحث
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.
قوات-الشرطة (3)

مقتل «خُط البداري» بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

في ضربة أمنية حاسمة وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، قتُل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوط تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك بفضل تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية.
حملة-مرورية (1)

24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
عدادا-كهرباء (2)

الشرطة تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
المستلزمات الطبية (5)

أمن العاصمة يتصدى لقضايا غش المستلزمات الطبية

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 150 كمامة سوداء اللون "محلية الصنع" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بأسعار مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقرا بقيامهما بتصنيع الكمامات بإحدى الورش بمنطقة سكنهما ، ملك (أحد الأشخاص) جاري تحديده وضبطه.
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بعد عودتها للعمل.. كيف بدأت وحدات المرور؟ (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد عودة العمل بوحدات التراخيص اعتبارا من أمس الأحد، أمام المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية؛ لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس كورونا.
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سقوط تشكيل عصابي لتقليد العملات النقدية في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بحوزته 8 ورقات مالية فئة (100جنيه) بإجمالى (800 جنيه) "مقلدين"، اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه، وأمكن ضبطه وبحوزته 225 ورقة مالية فئة الـ(100 جنيه) "مقلدين"، واعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفي محمول عبر موقع تسوق إلكترونى من (مندوب بشركة شحن) بمبلغ 5600 جنيه مقلدين.
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