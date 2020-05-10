مقتل «خُط البداري» بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م

مجموعات قتالية

في ضربة أمنية حاسمة وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، قتُل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوط تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك بفضل تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بأسيوط أكدت أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -مُقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط محكوم عليه بالإعدام غيابيًّا في قضية "قتل عمد" يتزعم تشكيلا عصابيا للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية بينهم اثنان مطلوب التنفيذ عليهما فى