طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول بيع الكمامات المغشوشة

تحرير:محمد محمود ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م

كمامة

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن بيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات الصحية وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شادية في طلب الإحاطة، إن هناك بعض الأشخاص مُعدومي الضمير يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد ويقومون ببيع الكمامات الطبية غير صالحة للاستخدام الطبي للجمهور بمختلف محافظات الجمهورية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبة الحكومة بشن حملات مُكثفة لضبط