رياضة

حازم إمام: تصريحات أسامة نبيه فُسرت بشكل خاطئ

تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م
حازم إمام
حازم إمام
أكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زميله أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، خانه التوفيق في التصريحات التي أكد خلالها أنه رحل عن الزمالك وانضم إلى غزل المحلة، وتقابل مع فريقه السابق في مواجهة قبل نهائي كأس مصر موسم 2002، وتعمد إهدار فرص سهلة للتسجيل أمام مرمى الفريق الأبيض. وتحدث حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "أسامة نبيه خانه التوفيق في هذا التصريح، ولم يقصد المعنى الحرفي للكلام، وتصريحاته فسرت بشكل خاطئ".
وأضاف: "الدليل على أن أسامة نبيه لم يقصد هذه التصريحات، هو تألقه الدائم خلال مواجهة الزمالك، وتهديد مرماه في أكثر من كرة خطيرة، بعد مراوغة المدافعين والتسديد على المرمى بشكل قوي". واختتم حازم إمام، قائلا: "يحسب لأسامة نبيه اعتذاره بعد تصريحاته الأخيرة، وذلك يؤكد اعترافه بالخطأ وأنه لا يقصد الحديث الذي
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مرتضى منصور (1) (1)

الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم السبت، بيانا رسميًّا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادي العريق".
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هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
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فان دايك: توقف كرة القدم جعلني أفكر في الاعتزال

كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أسباب اختياره اللعب للريدز، مشيرا إلى أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، جعله يفكر فيما بعد الاعتزال عن ممارسة اللعبة.. وتحدث فان دايك في تصريحات عبر شبكة "BT sport"، قائلا: "الشعور الذي أشعر به الآن بسبب توقف كرة القدم لم يسبق أن شعرت به من قبل، فتوقف اللعبة يجعلك تفكر في قرار الاعتزال وما بعده، وكم هو صعب على اللاعبين، فسيكون أمرا غريبا".
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أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
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رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
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الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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فاروق جعفر: بقاء كارتيرون في الزمالك ضرورة

قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض رفع نجومية بعض لاعبيه الأجانب مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، فهما ثنائي رائع ولكن لعبهما للزمالك ساهم في رفع شعبيتهما، متابعا: "الأهلي والزمالك لا يقلان عن أندية أوروبية عديدة على مستوى الشعبية في الوطن العربي، وهذه الجماهيرية الواسعة جعلت ساسي وبن شرقي، بعدما حققا بطولات للزمالك، من أفضل نجوم الكرة العربية حاليا، والزمالك نجح في الفترة الماضية بسبب قوة إدارته التي استقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين، كما أن بقاء كارتيرون مديرا فنيا للفريق أصبح ضرورة".
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