حازم إمام: تصريحات أسامة نبيه فُسرت بشكل خاطئ

تحرير:علي الزيني ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

حازم إمام

أكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زميله أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، خانه التوفيق في التصريحات التي أكد خلالها أنه رحل عن الزمالك وانضم إلى غزل المحلة، وتقابل مع فريقه السابق في مواجهة قبل نهائي كأس مصر موسم 2002، وتعمد إهدار فرص سهلة للتسجيل أمام مرمى الفريق الأبيض. وتحدث حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "أسامة نبيه خانه التوفيق في هذا التصريح، ولم يقصد المعنى الحرفي للكلام، وتصريحاته فسرت بشكل خاطئ".

وأضاف: "الدليل على أن أسامة نبيه لم يقصد هذه التصريحات، هو تألقه الدائم خلال مواجهة الزمالك، وتهديد مرماه في أكثر من كرة خطيرة، بعد مراوغة المدافعين والتسديد على المرمى بشكل قوي". واختتم حازم إمام، قائلا: "يحسب لأسامة نبيه اعتذاره بعد تصريحاته الأخيرة، وذلك يؤكد اعترافه بالخطأ وأنه لا يقصد الحديث الذي