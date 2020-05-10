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الصحة تسجل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و11 وفاة

تحرير:إسلام الشاذلي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

شفاء 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفى العزل بالزقازيق إلى 10 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 436 حالة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
تصويت النواب على الموازنة-1

مقترح برلماني بمنح قروض ميسرة لدعم المرأة المعيلة

اقترح النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، دعم المرأة المعيلة عبر منحها قروضًا ميسرة بدون فوائد، لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة، بما يكفل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها. وأوضح عقيل، في مقترحه اليوم، أن المرأة المصرية، هي أيقونة الكفاح والتحدي، تسعى إلى خدمة بلدها بكل ما أوتيت من قوة، وفي جميع ميادين العمل أثبتت تفوقها وجدارتها، فكانت مثالا يحتذى به، وهو مالم يكن سيحدث لولا وجود دعم وإرادة قوية لتمكين المرأة المصرية.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 488 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر لعزل المرضى

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، كل من مستشفى حميات وصدر العباسية، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
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