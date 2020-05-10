إلكترولكس مصر تشارك في قوافل الخير وحملة إفطار صائم
تبرعت إلكترولكس بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمال
تحرير:أحمد البرماوي
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
إلكترولكس مصر تشارك في قوافل الخير وحملة إفطار صائم
شاركت شركة إلكترولكس مصر المتخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية في "قوافل خير" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وانطلقت القوافل اليوم 9 مايو من مدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 18 محافظة بالوجه البحري والدلتا مختلفة، وذلك بحضور كل من، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالإضافة الى حضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
قامت شركة إلكترولكس مصر بالتبرع بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمالة الأكثر تضرراً نتيجة أزمة كورونا، مما يساهم في الحد من تفاقم أثارها.تأتي مشاركة الشركة العالمية مع مؤسسة مصر الخير تماشياً
قامت شركة إلكترولكس مصر بالتبرع بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمالة الأكثر تضرراً نتيجة أزمة كورونا، مما يساهم في الحد من تفاقم أثارها.
تأتي مشاركة الشركة العالمية مع مؤسسة مصر الخير تماشياً مع استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية التي تتبعها في جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولدعم جهود مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في التخفيف من تداعيات الفيروس على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، خاصة العمالة اليومية التي تأثرت بشدة بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وقالت سمر رفاعى، المتحدث الرسمي باسم شركة إلكترولكس مصر: سعداء بتعاوننا مع مؤسسة مصر الخير والذي يأتي تأكيداً على اهتمامنا بالرعاية المجتمعية وحرصنا الدائم على دعم المجتمعات التي نعمل بها وأكدت ان الشركة بالتعاون مع مؤسسة إلكترولكس العالمية لدعم قضايا الغذاء تحمل على عاتقها التزاماً نحو المجتمع المصري، وتعمل على وضع أفضل الاستراتيجيات التي تهدف إلى تدشين حملات تعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمع المصري في مجال الغذاء.
كما أوضحت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" قمنا بإطلاق مبادرة قوافل الخير محملة بالمساعدات الغذائية بحضور كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور علي جمعة" مؤكدة أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي
والجدير بالذكر إن شركة الكترولكس مصر تحرص دائما على المشاركة في المبادرات والحملات المجتمعية، حيث سبق وقدمت خصما خاصا لجميع المنتمين إلى المنظومة الصحية المصرية من أطباء وصيادلة وممرضين، على جميع منتجات الشركة والتي تحمل العلامة التجارية زانوسي وبجميع فروعها، وذلك تقديراً من إدارة الشركة لجهود الجهاز الصحي في مواجهة فيروس كورونا كما قامت الشركة بتدشين برنامج "أنا الشيف" بنهاية عام 2019 والذي يهدف إلي تدريب السيدات المعيلات علي أسس الطهى الصحي والمحترف حتى يتمكن من الإلتحاق بسوق العمل في مجال الطهي، الأمر الذي يوفر لهم دخلاً كافياً لإحتياجات أسرهم اليومية.
ومنذ بداية ازمة كورونا قامت إلكترولكس باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية لتحقيق عنصر الأمن والسلامة لجميع العاملين على مستوى الشركة على مدار ساعات العمل.
وتوجه ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، بالشكر لجميع العاملين بالشركة على شعورهم الكبير بالمسئولية، ودعمهم الكامل للشركة، والذي ظهر في حرصهم على العمل في الوقت الحرج والتواجد في منافذ البيع والمصانع والقيام بمهامهم على أكمل وجه.
كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر إلى انه تقديراً من الشركة لجهود جميع العاملين في المنظومة الصحية في كافة المحافظات المصرية خاصة وأنهم يمثلون خط المواجهة الأول لمحاربة فيروس كورونا، قررت إلكترولكس مصر تقديم خصم خاص على كل منتجات الشركة لكل المنتمين إلى الجهاز الصحي من أطباء وصيادلة وممرضين وذلك من تاريخه وحتى نهاية شهر مايو القادم.