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إلكترولكس مصر تشارك في قوافل الخير وحملة إفطار صائم

تبرعت إلكترولكس بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمال
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
إلكترولكس مصر تشارك في قوافل الخير وحملة إفطار صائم
إلكترولكس مصر تشارك في قوافل الخير وحملة إفطار صائم
شاركت شركة إلكترولكس مصر المتخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية في "قوافل خير" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وانطلقت القوافل اليوم 9 مايو من مدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 18 محافظة بالوجه البحري والدلتا مختلفة، وذلك بحضور كل من، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالإضافة الى حضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
قامت شركة إلكترولكس مصر بالتبرع بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمالة الأكثر تضرراً نتيجة أزمة كورونا، مما يساهم في الحد من تفاقم أثارها.تأتي مشاركة الشركة العالمية مع مؤسسة مصر الخير تماشياً
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