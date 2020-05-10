حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

رامز جلال

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»، وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.

وظهرت علامات الخوف عليه عند رؤيته للثعبان محذرًا رامز: «تعابين لاء»، وتحت تهديد الثعبان أجبر رامز جلال حمو بيكا أن يقول: «رامز عم العالم وأنا أسف يا عم حلمي بكر وأسف يا أستاذ هاني شاكر». يذكر أن فكرة البرنامج تعتمد على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف»