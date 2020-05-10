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حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
وظهرت علامات الخوف عليه عند رؤيته للثعبان محذرًا رامز: «تعابين لاء»، وتحت تهديد الثعبان أجبر رامز جلال حمو بيكا أن يقول: «رامز عم العالم وأنا أسف يا عم حلمي بكر وأسف يا أستاذ هاني شاكر». يذكر أن فكرة البرنامج تعتمد على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف»
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
رامز-جلال (1)

شتائم وضرب.. باسم ياخور ضحية «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على "mbc مصر"، إذ تعرض "ياخور" لوصلة من الصراخ بعد تحريك الكرسي ودورانه في كل الاتجاهات قائلا لرامز جلال: "عاوز اعترفلك اعتراف عندي فوبيا وكتير بخاف من الموضوع هذا"، والتقط رامز معه صورة سيلفي، وتوسل النجم السوري لرامز أن يتركه قبل أن ينهال عليه بالشتائم: "يخرب بيتك يامؤذي"، وعندما سأله رامز عن من أفضل نجم في الوطن العربي رد قائلا: "إنت بتحلم" في إشارة انه يرفض منحه تلك اللقب، لكن تحت تهديد الثعبان رضخ "ياخور" ورد على سؤاله بأن رامز جلال أفضل ممثل في الوطن العربي.
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