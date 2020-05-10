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شفاء 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية
الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفى العزل بالزقازيق إلى 10 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.


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السيسي يوجه بدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 436 حالة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.
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فيروس- كورونا (7)

شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي، لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إن نحو 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم بعد فحص حالتهم قبل خروجهم وظهور نتائج تحاليل العينتين الأولى والثانية من الفيروس قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، حيث أثبتت العينة أن النتائج تحولت من إيجابية إلى سلبية وعادوا إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد تناولهم العلاج وفقا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 7 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك 4 حالات تماثلوا للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا أن نتائج الفحوصات المعملية الخاصة بهم تحولت من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفي العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق، جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان على حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
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