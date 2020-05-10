بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

تحرير:التحرير ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م

انقلاب سيارة

شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.







