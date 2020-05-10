جريمة

بسبب السرعة.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ببور سعيد

تحرير:التحرير ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:١٢ م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
شهد طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بسبب السرعة الزائدة. البداية كانت بتلقي اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد ووقوع مصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة وسحجات وكدمات.



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مقتل «خُط البداري» بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

في ضربة أمنية حاسمة وبعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، قتُل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوط تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإصابة أحد معاونيه، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وذلك بفضل تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية.
تنقيب عن الآثار

حلم الثراء الفاحش ينهي أحلام 5 أشخاص خلف القضبان

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية، تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيارات حال توقفها بجانب الطريق وضبط مستقليها (4 أشخاص لاثنين منهما معلومات مسجلة) وضبط بحوزتهم (تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل يشتبه في أثريته- مبلغ مالي 190 ألف جنيه- 6 هواتف محمول تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية. وبمواجهة المتهمين أمام رجال التحقيق اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار.
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24 ساعة انضباط مروري.. تحرير 2384 مخالفة متنوعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2384 مخالفة مرورية متنوعة.
عدادا-كهرباء (2)

الشرطة تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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جثه -علي-الطريق (1)

مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان العطف ببني سويف

صرحت النيابة العامة، بمركز بني سويف، بدفن جثمان شاب، كان يبلغ من العمر 17 سنة، بعد توقيع كشف الصحة دون تشريح، لكون سبب الوفاة معروف، ألا وهو صدم قطار للفقيد، خلال محاولته عبور مزلقان "العطف – إفوة" بمركز بني سويف، وذلك بالتزامن مع قدوم القطار، وأمرت النيابة، بتسليم الجثمان لذويه من مشرحة مستشفى الواسطى، مع استدعاء مسئولي المزلقان لسماع إفادتهم، والتحقق من غلق المزلقان ومتابعته وقت وقوع الحادث من عدمه، لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، ومباشرة التحقيقات.
حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
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النيابة تصرح بدفن ضحية التسابق في حادث منية النصر

بسبب التسابق على أولوية المرور، لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث تصادم، بين سيارتين إحداهما ملاكي والثانية ربع نقل، ودراجة نارية ثلاثية العجلات "توك توك"، وبينما نقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى أقرب مستشفى إذ أكد الأطباء وفاتها، تحفظت قوات الأمن على قائدى المركبات الثلاثة لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة، بعد كشف مفتش الصحة دون الحاجة إلى تشريح لكون سبب الوفاة معروف ألا وهو الحادث المروري.
حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (6)

التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.
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