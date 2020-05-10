شفاء 6 مصابين بكورونا في مستشفى عزل العجمي
تحرير:محمد مجلي
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م
كورونا_أرشيفية
تماثلت 6 حالات جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له التي بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، إن 4 حالات جديدة من بين المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 103 تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
وأضافت مدير عام مستشفى العجمى، خلال تصريحات لـ"التحرير"، أنه جرى فحص جميع الحالات من المصابين الذين تماثلوا للشفاء وتم التأكد من سلبية العينات التي أخذها من المصابين قبل خروجهم.وأشارت أن عدد الحالات المحولة إلى مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير، شرق المحافظة، ارتفع إلى نحو 312 حالة، حيث
وأضافت مدير عام مستشفى العجمى، خلال تصريحات لـ"التحرير"، أنه جرى فحص جميع الحالات من المصابين الذين تماثلوا للشفاء وتم التأكد من سلبية العينات التي أخذها من المصابين قبل خروجهم.
وأشارت أن عدد الحالات المحولة إلى مستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير، شرق المحافظة، ارتفع إلى نحو 312 حالة، حيث تم نقل 10 حالات جديدة اليوم اقتربوا من التماثل للشفاء.
في الوقت نفسه، واصلت مستشفى المدينة الجامعية بسموحة بنين التي تم تخصيصها كعزل صحي، استقبال الحالات المصابة بالفيروس، اليوم الأحد، حيث تم استقبال 14 حالة جديدة للمدينة الجامعية بسموحة من مستشفى الحميات ليرتفع العدد إلى 40 حالة منذ بدء استقبال الحالات الخميس الماضي.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير عام مستشفى العزل الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة: إنه تم استقبال 40 حالة جديدة، وبدأت الأطقم الطبية مراحل العزل والعلاج لكل حالة.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر طبية، عن صدور قرار بفحص الحالة الطبية لمستشفى أطفال الرمل بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.