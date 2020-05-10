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سميرة سعيد تشارك جمهورها بأغنية: «أنا من أتباع محمد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها بأغنية دينية نادرة من فترة طفولتها على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أغنية دينية من أيام الطفولة..أنا من أتباع محمد". واعتادت سميرة سعيد مشاركة جمهورها أغانيها في فترة الطفولة، وفي وقت سابق شاركت فيديو لها أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان" على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".
ومؤخرا شاركت سميرة سعيد في أوبريت "أنت أقوى" تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم كلا من: الكينج محمد منير، وتامر حسني، وكارول سماحة، وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي،
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باركيلي.. أغنية للمطرب محمد الحلو عن شهداء الجيش

طرح المطرب محمد الحلو أغنية وطنية جديدة بعنوان "باركيلي" تمجيدًا لشهداء القوات المسلحة بسيناء، وتتضمن الأغنية ظهور عدد من صور شهداء الجيش المصري في مقدمتهم الشهيد العقيد أحمد المنسي، وتم طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أحمد مادو، وإخراج أنس الديب. وقبل أسابيع شارك الفنان محمد الحلو في حفل ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وعرض على قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

أبناء عمرو دياب ينعون وفاة جدتهم بكلمات مؤثرة

توفيت مساء اليوم السيدة رئيفة النورى، والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ووالدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلا: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏ ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية ستوري على حسابها عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".
اديل- تفقد -وزنها-داخل الموضوع

في عيد ميلادها.. لماذا وقفت أديل حافية على المسرح؟

يوافق اليوم 5 أبريل عيد ميلاد الفنانة أديل، وتعتبر من أشهر نجمات الغناء حول العالم، ولدت في توتنهام شمال لندن، وصدر الألبوم الأول لها في سنة 2008، وكان يحمل عنوان "19"، ومنذ ظهورها، تمكنت من تحقيق نجاحات رائعة في عالم الغناء، فاحتلت المرتبة الأولى في بريطانيا، وبلغت مبيعات ألبومها 6.5 مليون نسخة، وفي الآونة الاخيرة، لفتت أنظار الجميع، بعد فقدان وزنها بشكل كبير، إذ خسرت ما يقرب من 22 كليو جرام، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن بالغ الصعوبة، ويعرف باسم "Sirtfood".
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«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
زينه

خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
على-ربيع

الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد في قسم الشرطة بسبب «اللعبة»

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل «اللعبة»، إذ بدأت أحداثه في 1989 عندما تعرف «مازو» هشام ماجد على «وسيم» شيكو في المدرسة، لتبدأ اللعبة ويحاول كلا منهم عمل مقلب في الآخر، وتستمر اللعبة والمقالب حتى بعد أن كبرا في السن، وبسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض الضابط عليهم أن يتوقفوا عن اللعب، وكتابة تعهد على أنفسهم بعدم تكرار اللعب مقابل خروج من القسم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
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