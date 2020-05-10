سميرة سعيد تشارك جمهورها بأغنية: «أنا من أتباع محمد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م

سميرة سعيد

شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها بأغنية دينية نادرة من فترة طفولتها على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أغنية دينية من أيام الطفولة..أنا من أتباع محمد". واعتادت سميرة سعيد مشاركة جمهورها أغانيها في فترة الطفولة، وفي وقت سابق شاركت فيديو لها أثناء غنائها أغنية "أقبلت يا رمضان" على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".

ومؤخرا شاركت سميرة سعيد في أوبريت "أنت أقوى" تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم كلا من: الكينج محمد منير، وتامر حسني، وكارول سماحة، وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي،