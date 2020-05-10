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هل تستجيب شركات الاتصالات لشكاوي العملاء في مصر؟

يصدر الجهاز القومي هذا التقرير لإمداد جمهور المستخدمين بالمعلومات والمؤشرات الكافية عن مستوى جودة الخدمات ومدى استجابة المشغلين ومقدمي الخدمات للشكاوى المختلفة
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م
خطوط المحمول
خطوط المحمول
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات"، والذي يرصد مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، ويشمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى الواردة للمركز ونسبة الشكاوى التي تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة القياس ومتوسط زمن الاستجابة للشكوى لدى مقدم الخدمة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020. ويأتي ذلك ضمن التزام الجهاز بدوره في تعزيز طرق التواصل والتفاعل مع المستخدمين.
ويأتي التقرير بحسب جهاز تنظيم الاتصالات تأكيدًا على مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات لإمداد جمهور المستخدمين بالمعلومات والمؤشرات الكافية عن مستوى جودة الخدمات ومدى استجابة المشغلين ومقدمي الخدمات للشكاوى المختلفة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى رضاء المستخدمين وتحسين تجربتهم في الحصول على خدمات ذات
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البنك الأهلي يحذر العملاء من عمليات نصب برسائل وهمية

حذر البنك الأهلي، في بيان له، اليوم الأحد، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عملاءه من رسائل وهمية مجهولة المصدر يتم إرسالها لعملائه تطلب بيانات شخصية وأرقام حساباتهم بحجة تحديثها، قائلا: "تلاحظ مؤخرا تداول بعض رسائل ومنشورات وهمية يتم نشرها على بعض صفحات الفيسبوك وهي صادرة عن جهات غير معلومة المصدر تخطر من خلالها متلقي تلك المنشورات بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك".
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تعرف على إجراءات البنك المركزي لمواجهة آثار كورونا

اتخذ البنك المركزي إجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات والأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكر البنك المركزي - في تقرير له صدر اليوم- أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

الحكومة تبدأ حصر أصحاب المعاشات المستفيدة من العلاوات الخمسة

طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بدء الاستعدادات اللازمة لصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس. وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزارة ستبدأ في حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس.
محمد-معيط (2)

المالية: 12.5 مليار جنيه اتاحات عاجلة لجهات حكومية في مارس وأبريل

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لعدد من الهيئات والجهات الحكومية. وأشارت المالية إلى أن الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي.
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برج -شبكة- محمول

تنظيم الاتصالات يكشف الأفضل بين شركات المحمول في جودة الخدمة خلال مارس

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي ؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.
حازم متولى رئيس اتصالات مصر (2)

رئيس اتصالات مصر: نعمل بأقصى طاقتنا لاستيعاب زيادة الطلب على الخدمات

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على الشبكة في الفترة الأخيرة سواء كانت مكالمات أو خدمات الموبايل داتا أو ال DSL موضحًا أن خريطة استخدام خدمات الاتصالات في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير، مما أدى إلى قيام شركات الاتصالات بتعديلات طارئة على الشبكة لاستيعاب الحجم المتزايد على خدمات نقل البيانات في المنازل خاصة أثناء فترة حظر التجوال الليلي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.
أيمن عصام فودافون مصر (1)

فودافون ترفع كفاءة الشبكات بمستشفيات العزل الصحي

قامت فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
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