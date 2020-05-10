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تطبيق الحجر الصحي على شارع «سيدي حبيب» في المنيا

تحرير:محمد مجلي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة ا?سبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقاي?ية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التا?كد من ا?يجابية بعض العينات، إذ أُجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويُجرى وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه ا?خرى من المواطنين، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالا?جراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الا?جراءات الصحية الوقاي?ية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل
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صلاة-العيد-من-جامع-السيدة-زينب (6)

النائب العام الأسبق: أدعو الجميع إلى الصلاة لرفع الوباء

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، في مقطع فيديو مصور، ترحيبه بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجاري، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم، قائلا: «إن نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقة للأديان، ولا شك أن التفاف البشر حول هذا النداء يحقق أيضا الأهداف النبيلة التي يعمل عليها الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية».
كورونا والحجر الصحي (14)

شفاء 6 مصابين بكورونا في مستشفى عزل العجمي

تماثلت 6 حالات جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له التي بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، إن 4 حالات جديدة من بين المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 103 تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

شفاء 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفى العزل بالزقازيق إلى 10 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
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كورونا والحجر الصحي (1)

تعافي 10 مصابين بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا

ارتفعت عدد الحالات التي تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوي بالمنيا، إلى 85 شخصا بعد شفاء 10 حالات اليوم الثلاثاء، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، إذ قال مصدر طبى بالمستشفى، إن إجمالي حالات الوفاة هو 9 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط. ?كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
كورونا والحجر الصحي (9)

16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.
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