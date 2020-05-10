تطبيق الحجر الصحي على شارع «سيدي حبيب» في المنيا
تحرير:محمد مجلي
١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م
فيروس كورونا
بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة ا?سبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقاي?ية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التا?كد من ا?يجابية بعض العينات، إذ أُجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويُجرى وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه ا?خرى من المواطنين، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالا?جراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الا?جراءات الصحية الوقاي?ية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل
وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالا?جراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الا?جراءات الصحية الوقاي?ية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه، أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي فى شارع سيدي حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المو?كدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المو?كدة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بالا?ضافة لقيام الفريق الوقائي بالا?دارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتا?كد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الا?صابة.