تطبيق الحجر الصحي على شارع «سيدي حبيب» في المنيا

تحرير:محمد مجلي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م

فيروس كورونا

بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة ا?سبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقاي?ية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التا?كد من ا?يجابية بعض العينات، إذ أُجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويُجرى وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه ا?خرى من المواطنين، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالا?جراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الا?جراءات الصحية الوقاي?ية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.من جانبه، أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل