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«الثلاثاء».. المحكمة تنظر قضية أموال ترامب وحصانته

تحرير:وكالات ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ م
ترامب
ترامب
تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونجرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية. وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية. وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي، ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.
وعلق البروفيسور في العلوم السياسية والكاتب الأمريكي ستيفن مازي على قائلا: «هناك شيئ ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.كانت لجان عديدة قد وجهت طلبات إلى مكتب المحاسبة «مازارز» ومصرفي «دويتشه بنك» و«كابيتال وان» للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة
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مايك-بومبيو

بومبيو يزور إسرائيل بعد استئناف الرحلات الخارجية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، في بيان له، اليوم السبت، إن بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث، مضيفة: "إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب". وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كورونا والحجر الصحي (8)

أمريكا تسجل 1635 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز "هوبكنز" عن رصد 1635 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 78 ألفا و616 حالة. وأمس الجمعة، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس، قائلا: "ربما يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
حفتر

واشنطن تتهم موسكو بالتواطؤ مع الأسد في دعم حفتر

شنت واشنطن حملة إعلامية ودبلوماسية جديدة ضد موسكو ودمشق، متهمة إياهما بالتعاون في نقل مسلحين وعتاد إلى ليبيا لدعم قوات المشير خليفة حفتر في صراعه مع حكومة الوفاق الوطني، بحسب روسيا اليوم. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الخميس: "نعرف بالتأكيد يعمل الروس مع (الرئيس السوري بشار) الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين، إلى ليبيا إضافة إلى العتاد"، دون أن يذكر أي تفاصيل أو يقدم أي دليل على صحة هذه المزاعم.
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ترامب

المحكمة العليا تنظر أموال ترامب وحصانته الثلاثاء

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، في مسألة ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدًّا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسئلتهم هاتفيًّا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدًّا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
دونالد ترامب

بعد إصابة حارسه الشخصي.. ترامب يخضغ لفحص كورونا يوميًّا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد يوميا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك، مؤكدًا أنه لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض بالفيروس.
ترامب

ترامب: قرار جورج بوش بغزو العراق الأسوأ في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انتخابه كرئيس للبلاد كان السبب الوحيد في عدم دخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية، واصفا قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش، غزو العراق بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قال ترامب: «أتذكر أن الجميع قالوا بأنني سأدخل في حرب مع كوريا الشمالية في الـ24 ساعة الأولى، بسبب شخصيتي، انظروا إلى قواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000، وفي العراق إلى 4 آلاف، وفي سوريا حتى الصفر»، بحسب سبوتنيك.
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