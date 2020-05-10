الصين: رفع درجة التأهب خوفًا من موجة كورونا ثانية

تحرير:وكالات ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م

كورونا

تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، إذ رفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو. ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق