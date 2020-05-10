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الصين: رفع درجة التأهب خوفًا من موجة كورونا ثانية

تحرير:وكالات ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م
كورونا
كورونا
تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، إذ رفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو. ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق
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مظاهرات في العراق

تظاهر مئات العراقيين وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تظاهر، اليوم الأحد، مئات العراقيين وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين، وشهدت ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد تجمعًا لمئات المحتجين الذين طالبوا بالإصلاح ومحاسبة الذين تسببوا بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد و9 مدن عراقية منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وشهدت محافظات ذي قار وواسط والمثني مظاهرات رافقتها أعمال عنف بعد توقف دام اكثر من شهرين بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ايران وكورونا

إيران تخطط لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن التخطيط يجري حاليا لإعادة فتح المزارات الدينية بعد شهر رمضان، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن وزير الصحة الإيراني قوله: "لقد فتحنا بعض المساجد في المدن البيضاء (الخالية من كورونا) وأقيمت صلاة الجمعة، ونخطط لفتح الأفنية (الصحون) في المزارات الدينية بعد شهر رمضان، وليس الأضرحة، من أجل أن يأتي الزوار للسلام"، محذرا من أنه لا يمكن التنبؤ بمسار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستقبل.
صواريخ-إس-400

روسيا تبدأ اختبارات منظومة الدفاع الجوي «إس-500»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي"إس -500" (بروميثيوس) الحديث في بلاده، قائلا: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا، وليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض اللاحق المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في وقت سابق، أن عقد شراء منظومات صواريخ "إس-500" لحساب وزارة الدفاع من المقرر أن يوقع في عام 2021، مشيرا إلى أن تسلُم هذه المنظومة سيكون في عام 2025.
بريطانيا - كورونا

متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر وسط رفع القيود

يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاقها لمدة شهرين، إذ يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتشمل المتاحف، التي سيعاد فتحها، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل: "التيس، التيس ناشونال جاليري، بيرجامون بانوراما، جيمايلديجاليري للفنون"، ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض، وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق لتوضيح القواعد للزائرين.
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كورونا

الصين: فتح «المدينة المحرمة» بعد 3 أشهر من الإغلاق

أعلنت الصين أنها ستعيد فتح «المدينة المحرمة» اعتبارا من يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها. وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس. وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.
كورونا

فريق طبي صيني يصل الكويت للمساعدة في مواجهة كورونا

قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة، لافتا أن الفريق سيصل البلاد اليوم الإثنين، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الصيني سيبحث مع المسؤولين في وزارة الصحة الكويتية، آخر المستجدات حول فيروس (كورونا)، وسبل مكافحته والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
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