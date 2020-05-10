النائب العام الأسبق: أدعو الجميع إلى الصلاة لرفع الوباء

تحرير:محمد فتحي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م

صلاة _أرشيفية

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، في مقطع فيديو مصور، ترحيبه بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجاري، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم، قائلا: «إن نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقة للأديان، ولا شك أن التفاف البشر حول هذا النداء يحقق أيضا الأهداف النبيلة التي يعمل عليها الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية».

وتابع النائب العام المصري الأسبق: «سوف أصلي بإذن الله أنا وعائلتي وأدعو الجميع إلى الصلاة يوم 14 مايو من أجل أن يرفع الله والوباء عن كل الناس».كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم