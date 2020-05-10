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النائب العام الأسبق: أدعو الجميع إلى الصلاة لرفع الوباء

تحرير:محمد فتحي ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٠ م
صلاة _أرشيفية
صلاة _أرشيفية
أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، في مقطع فيديو مصور، ترحيبه بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجاري، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم، قائلا: «إن نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقة للأديان، ولا شك أن التفاف البشر حول هذا النداء يحقق أيضا الأهداف النبيلة التي يعمل عليها الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية».
وتابع النائب العام المصري الأسبق: «سوف أصلي بإذن الله أنا وعائلتي وأدعو الجميع إلى الصلاة يوم 14 مايو من أجل أن يرفع الله والوباء عن كل الناس».كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم
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فيروس كورونا

تطبيق الحجر الصحي على شارع «سيدي حبيب» في المنيا

بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة ا?سبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقاي?ية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التا?كد من ا?يجابية بعض العينات، إذ أُجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويُجرى وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه ا?خرى من المواطنين، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
كورونا والحجر الصحي (14)

شفاء 6 مصابين بكورونا في مستشفى عزل العجمي

تماثلت 6 حالات جديدة للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العجمي النموذجي، بغرب الإسكندرية والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد قضاء فترة العزل الصحي المحددة له التي بلغت قضاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إذ قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير إدارة مستشفى العجمي، إن 4 حالات جديدة من بين المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء تماما وتم السماح له بالخروج بعد التأكد من سلبية العينات التي أفرزتها نتائج التحاليل الخاصة بالحالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 103 تماثلت للشفاء منذ بدء استقبال الحالات.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

شفاء 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل مستشفى العزل بالزقازيق إلى 10 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019 /2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
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