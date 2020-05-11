جريمة

تنفيذ 11 قرار إزالة مخالفات بناء بحدائق أكتوبر

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
أرشيفية
أرشيفية
منعًا لإساءة استغلال الظروف الراهنة، من حيث الحظر الجزئي، وجهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، كفرصة لتنفيذ إنشاءات مخالفة، ونشر التعديات على الطرق والمرافق العامة، وبناء مخالفات، شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بمناطق متفرقة بدائرة حدائق أكتوبر، وذلك بالتعاون مع قوات الحي من محافظة الجيزة، بحوذتهم محاضر المخالفات والقرارات الصادرة بالإزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، بتحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق مع المخالفين.
حرصت قوات الحملة من مديرية الأمن الأجهزة وقوات قسم شرطة أكتوبر وقوات الحي، على تنفيذ قرارات إزالة كافة التعديات، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والمخالفات البنائية التى من شأنها الإضرار بمستقبل العقار وحياة قاطنيه، وأسفرت تلك الحملات المٌكبرة بمنطقة
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
قضية-الرشوة (1)

الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
سيارة -اسعاف

ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.
الألعاب-النارية

ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما
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الألعاب-النارية

ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما
حملة-امنية

تنفيذ 821 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن أسوان، حملات مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال البلطجة والإجرام وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وتمكنت قوات الحملة من تنفيذ 821 حكما قضائيا، شملت تنفيذ 159 حكما بالحبس الجزئي، و21 حكما بالحبس في درجة المستأنف، و449 أحكام غرامات، و183 أحكام مخالفات، و9 أحكام في قضايا جنايات، واتخذت قوات الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر بوقائع الضبط وأحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
حملة-امنية

ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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