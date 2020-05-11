تنفيذ 11 قرار إزالة مخالفات بناء بحدائق أكتوبر

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

أرشيفية

منعًا لإساءة استغلال الظروف الراهنة، من حيث الحظر الجزئي، وجهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، كفرصة لتنفيذ إنشاءات مخالفة، ونشر التعديات على الطرق والمرافق العامة، وبناء مخالفات، شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بمناطق متفرقة بدائرة حدائق أكتوبر، وذلك بالتعاون مع قوات الحي من محافظة الجيزة، بحوذتهم محاضر المخالفات والقرارات الصادرة بالإزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، بتحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق مع المخالفين.

حرصت قوات الحملة من مديرية الأمن الأجهزة وقوات قسم شرطة أكتوبر وقوات الحي، على تنفيذ قرارات إزالة كافة التعديات، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والمخالفات البنائية التى من شأنها الإضرار بمستقبل العقار وحياة قاطنيه، وأسفرت تلك الحملات المٌكبرة بمنطقة