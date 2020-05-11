جريمة

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق غرفة عمليات النجدة

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص
أرشيفية
أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، داخل غرفة عمليات النجدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتحديد مكان بداية الحريق وانتهائه، وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تشكيل لجنة لتقدير حجم التلفيات والخسائر، مع استدعاء النوباتجي المسئول عن غرفة العمليات ومتابعة العمل بها وقت اندلاع النيران لسماع إفادته، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى غرف عمليات شرطة النجدة، مما تسب فى وجود خسائر مادية، دون حدوث إصابات أو وفيات فى أفراد الشرطة. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
قضية-الرشوة (1)

الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
سيارة -اسعاف

ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.
الألعاب-النارية

ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما
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حريق قصر برلين

إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إخماد حريق نشب بأحد المباني بالمدينة الجامعية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، بينما نجم عنه احتراق غرفة بجميع محتوياتها وإتلاف حجرة أخرى، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما رجحت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب فى اندلاع الحريق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

كشف القس أوغسطينوس فؤاد، راعي كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل نشوب الحريق الذي وقع في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أكد أن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة –الكانتين– مشيرًا أن سبب اندلاع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائي، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو أي إصابات أو أي خسائر بشرية، لافتًا أن الخسائر انحصرت في اشتعال النيران في مجموعة من الكراتين الخاصة بالسلع والبضائع فقط.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
حبس-متهمين-ارشيفية

«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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