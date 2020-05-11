انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق غرفة عمليات النجدة

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص

أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، داخل غرفة عمليات النجدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتحديد مكان بداية الحريق وانتهائه، وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تشكيل لجنة لتقدير حجم التلفيات والخسائر، مع استدعاء النوباتجي المسئول عن غرفة العمليات ومتابعة العمل بها وقت اندلاع النيران لسماع إفادته، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى غرف عمليات شرطة النجدة، مما تسب فى وجود خسائر مادية، دون حدوث إصابات أو وفيات فى أفراد الشرطة. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم