ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما

وفى مركز شرطة ساقلته، بمديرية أمن سوهاج، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط عامل، وبحوزته كمية كبيرة من علب الألعاب النارية والتي بلغت 4569 علبة ألعاب نارية متنوعة بقصد ترويجها في العيد. أكدت التحريات الأمنية أن المتهم يقوم بجلب الألعاب النارية غير المصرح بتداولها محاولا ترويجها بدائرة المركز، ودلت التحريات