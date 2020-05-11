جريمة

ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.
أخطر مستشفي البلينا المركزي، قوات الشرطة باستقبال مواطن مصاب بطلقين ناريين، وتم تحويله للمستشفي الجامعي، وانتقلت  الشرطة الي مكان المستشفى لأخذ إفادة المصاب، وتبين أنه رفعت.م.ش 45 عاما، عامل، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر وأخر بالساق اليمني فتحتي دخول وخروج، وبسؤاله عن سبب إصابته اتهم والده (محمد.ش.م
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.
قضية-الرشوة (1)

الأموال العامة تضبط جريمتي اتجار نقدي بـ4 ملايين

ضبطت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من جهودها، قضيتين فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بما يعد جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، بما من شأنه أن يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، عن طريق خلق كيانات موازية لها أغراض مشبوهة، وجاء ضبط القضية الأولى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000– إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
الألعاب-النارية

ضبط مخزن ألعاب نارية بالجمالية قبل عيد الفطر

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط تجار الألعاب النارية غير المرخصة والمهربة جمركيًا، بالتزامن مع موسم شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، وضبطت القوات مخزن بداخله 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها واستخدامها، بمنطقة الجمالية بالقاهرة، بعد ورود معلومات إلى قوات الأمن عن تاجر يستغل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية، وبمداهمة المكان تم ضبط 100 كرتونة بداخلها "2,350,000 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وأرشد التاجر عن آخرين اشترى منهما تلك الألعاب. الالالنارية وجاري ضبطهما
حريق قصر برلين

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق غرفة عمليات النجدة

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، داخل غرفة عمليات النجدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتحديد مكان بداية الحريق وانتهائه، وبيان أسبابه، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تشكيل لجنة لتقدير حجم التلفيات والخسائر، مع استدعاء النوباتجي المسئول عن غرفة العمليات ومتابعة العمل بها وقت اندلاع النيران لسماع إفادته، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.
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المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (1)

الكشف عن معمل لتصنيع مخدر الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تخصصا في الاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العقاقير التي تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
خطف طفل

الأمن يحرر طفل المنشأة المخطوف ويضبط 4 متهمين

أوقعت الأجهزة الأمنية، بتشكيل عصابي إجرامي، اختطف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بقصد مساومة أسرته على فدية مالية يسددها والد الطفل الذي يعمل بالخارج في إحدى دول الخليج العربي منذ عدة سنوات، لكن عم الطفل لجأ إلى الشرطة، وقدم لهم رقم الهاتف المستخدم في ابتزاز عائلته، وبتحري قوات الأمن، ورصد مصدر مكالمات الجناة، أمكن تحديد هويتهم والقبض عليهم، ورد الطفل سالما إلى أسرته، التي غمرتها فرحة عارمة وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية.
تسمم

بعد تسمم 16 شخصا.. حملة على البوظة الفاسدة بسوهاج

شنت قوات الأمن بسوهاج، حملة تفتيش تموينية مكبرة، استهدفت منطقة العسيرات التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، لضبط أوكار تصنيع "البوظة" غير المرخصة، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر، وذلك خلال 48 ساعة من واقعة تسمم 16 شخصا بينهم 11 طفلا أحدهم رضيع عمره عام واحد، بقرية الصلعا، بسبب تناولهم بوظة فاسدة من 3 باعة جائلين وقت سحور ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ونجحت قوات الحملة فى ضبط 5 أطنان بوظة، بها ذباب وفي حالة تعفن وتخمر، ومعبأة في براميل، وتمت مصادرة المضبوطات قبل تحسين خواصها وبيعها للناس.
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