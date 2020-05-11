ضبط مسن أطلق رصاصتين على نجله بسوهاج لخلاف بينهما

١١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، القبض على مسن شارف على السبعين من العمر، بعدما أطلق النيران على نجله الأربعيني، وأصابه بطلقين ناريين فى الفخذ والساق، إثر خلافات عائلية بينهما، وضبطت القوات السلاح المستخدم فى الجريمة، وهو عبارة عن فرد روسي مصنع يدويًا، وتم نقل المصاب من مستشفى البلينا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظرًا لتوافر التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته بالمستشفى الثاني، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، إذ أكد الأطباء حدوث إصابته عن قرب، وتسبب رصاصتين فى الفخذ الأيسر، والساق اليمنى، فى فتحتي دخول وخروج.

أخطر مستشفي البلينا المركزي، قوات الشرطة باستقبال مواطن مصاب بطلقين ناريين، وتم تحويله للمستشفي الجامعي، وانتقلت الشرطة الي مكان المستشفى لأخذ إفادة المصاب، وتبين أنه رفعت.م.ش 45 عاما، عامل، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر وأخر بالساق اليمني فتحتي دخول وخروج، وبسؤاله عن سبب إصابته اتهم والده (محمد.ش.م