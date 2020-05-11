«زهق منها».. كشف جريمة مقتل سيدة وابنتها بسوهاج

١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

أرشيفية

شاب فى مثل سنها، جمعتهما علاقة محرمة، كان كريمًا معها فى البداية، لكن مع استمرار الإثم وطلبات عشيقته، سأم منها، وحاول إنهاء علاقته بها، لكنها ظلت تطارده ولم تدع له فرصة، فقرر قتلها، واستدرجها إلى منطقة الكوامل بسوهاج، فحضرت برفقة نجلتها، ليقدم الشاب على قتل كليهما، إذ كبل المرأة من اليدين والقدمين، وكذلك طفلتها، وضعهما فى جوال كبير وألقى بهما فى مياه نهر النيل، حتى عثر الأهالي على الجثتين فى حالة تعفن، وأثارت الجريمة استنفار قوات الأمن للوصول إلى الجاني، وبالفعل كشفت التحريات الأمنية المستور.

بدأ البحث فى أغوار الجريمة بعد عثور الأهالي بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج، على جثة ربة منزل وابنتها جثتين داخل جوال مكبلتين بالحبال، وبالتحري تبين ارتباط المجني عليها الأولى بعلاقة غير مشروعة، مع شخص يدعي أكرم، 37 عاما، يقيم مدينة سوهاج. وبضبط المشتبه فيه اعترف بارتباطه بعلاقة غير مشروعة بالمجني عليها