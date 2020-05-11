البورصة تفقد 2.6 مليار جنيه بالختام بضغط مبيعات غير محلية

١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 10296 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 200 شركة، وارتفعت 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 546.951 مليار جنيه، متكبدًا خسائر قدرها 2.6 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، في حين توجه المصريين للشراء.