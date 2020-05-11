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«إتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
النقود المصرية
النقود المصرية
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
واضافت أن تقليل ساعات العمل أثر أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية." أضافت دوس: "نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند
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محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (1)

اتحاد البنوك يلزم المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك. وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.
اموال

تخدم 18 مليون عميل.. «أي سكور» تصدرقرارات جديدة لعملاء البنوك

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وزير-الماليه

ماذا تقدم وزارة المالية لمساندة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
بورصة

البورصة تفقد 2.6 مليار جنيه بالختام بضغط مبيعات غير محلية

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 10296 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 200 شركة، وارتفعت 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
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البنك-المركزى

اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
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