السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس تقدم بالتهنئة لـ مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، مؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، مؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.



