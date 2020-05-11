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تخدم 18 مليون عميل.. «أي سكور» تصدرقرارات جديدة لعملاء البنوك

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م
أموال
أموال
قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن أولى هذه الإجراءات تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتي يستفيد منها ربع مليون عميل مستفيد، وشمل هذا الإجراء خفض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من 5 و10 سنوات إلى سنة واحدة، كما تم تخفيض فترة الثلاث
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محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (1)

اتحاد البنوك يلزم المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك. وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.
وزير-الماليه

ماذا تقدم وزارة المالية لمساندة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
بورصة

البورصة تفقد 2.6 مليار جنيه بالختام بضغط مبيعات غير محلية

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 10296 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 200 شركة، وارتفعت 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
أسعار-الفائدة (2)

«إتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
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