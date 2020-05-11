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هونر تحجز 3000 هاتف 9x lite خلال 3 ايام من إطلاقه

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
هونر
هونر
بعد اطلاق هاتف Honor 9x lite في السوق المصريه ،وبعد الاعلان عن اطلاق الهاتف فى حفل عبر الانترنت ، تم حجز ثلاثه الاف هاتف من نفس النوع خلال ثلاثه ايام فقط ، وهو ما يؤكد ثقه العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعريه ، خاصه وانه يعد الهاتف الأرخص مقابل امكانياته مقارنه بالهواتف المنافسه حيث انطلق بسعر 2888 جنيها، وكانت شركة Honor قد أكدت أن أول حاجزى الهاتف سيخصص لهم هديه عباره عن "باور بانك"، حيث سيتم فتح باب الأسواق للهاتف المنتظر خلال ايام. ?
ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر ، ابرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما انه مدعم بمعالج Kirin 710
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