هونر تحجز 3000 هاتف 9x lite خلال 3 ايام من إطلاقه
تحرير:أحمد البرماوي
١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
هونر
بعد اطلاق هاتف Honor 9x lite في السوق المصريه ،وبعد الاعلان عن اطلاق الهاتف فى حفل عبر الانترنت ، تم حجز ثلاثه الاف هاتف من نفس النوع خلال ثلاثه ايام فقط ، وهو ما يؤكد ثقه العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعريه ، خاصه وانه يعد الهاتف الأرخص مقابل امكانياته مقارنه بالهواتف المنافسه حيث انطلق بسعر 2888 جنيها، وكانت شركة Honor قد أكدت أن أول حاجزى الهاتف سيخصص لهم هديه عباره عن "باور بانك"، حيث سيتم فتح باب الأسواق للهاتف المنتظر خلال ايام.
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ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر ، ابرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما انه مدعم بمعالج Kirin 710
ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر ، ابرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما انه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.
وتماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا.