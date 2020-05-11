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منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م
رامز جلال
رامز جلال
وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».
وبتحريك الكرسي وسط صدمتها وصراخها المتواصل قالت منة عرفة: «أنا هدوخ وهرجع»، وعند نزولها بالكرسي قال رامز: «يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي». وبعد تحريكها بالكرسي مرة آخرى في كل الاتجاهات، قالت وسط صراخ شديد: «أنها أجرت عملية الزائدة، أنا هموت منكم أقسم بالله»، وتعرضت
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حلمي-بكر

ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
إيناس الدغيدي

زي الأطرش في الزفة..قصة حب أصالة والعريان خلال زواجه

منذ شهور قليلة، أعلن المخرج طارق العريان والمطربة أصالة انفضالهما، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبا التوءم علي وآدم، واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، الممثلة والمذيعة إنجي علي، وهي زوجة طارق العريان سابقا، في برنامج "شيخ الحارة"، وحاولت الدغيدي الرجوع إلى بعض الكواليس، التي لم يعرفها الجمهور، وتطرقا إلى إعجاب أصالة بطارق العريان، خلال زواجه من إنجي، إذ تزوجا في عام 1998 وانفصلا في عام 2000.
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

متنرفزة وكيوت.. ريهام عبد الغفور ضحية رامز جلال

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة سخر رامز جلال من ملابسها قائلا: "دي مش نازلة برنامج دي نازلة حضانة.. ميس ريهام داخلة الحضانة تلاعب العيال بالصلصال.. مالك متضايقة ليه انتي كنتي راكبة جمل مانتي جاية في طيارة وزي الفل". وتوالت سخرية رامز من الساعة التي ترتديها قائلا: "دي لابسة ساعة رجالي يا جماعة خدت ساعة جوزها"، وعندما عرضت لها المذيعة "آروى" صورة رامز جلال قالت عنه إنه "مصيبة سودا" قبل ظهور"رامز" بشخصيته الحقيقية.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
فيفي-عبدة (3)

«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
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