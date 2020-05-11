منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م

رامز جلال

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».

وبتحريك الكرسي وسط صدمتها وصراخها المتواصل قالت منة عرفة: «أنا هدوخ وهرجع»، وعند نزولها بالكرسي قال رامز: «يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي». وبعد تحريكها بالكرسي مرة آخرى في كل الاتجاهات، قالت وسط صراخ شديد: «أنها أجرت عملية الزائدة، أنا هموت منكم أقسم بالله»، وتعرضت