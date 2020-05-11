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عمال النظافة عن مسلسل «2 في الصندوق»: بيمثل حياتنا

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو يظهر فيه الشيف علاء الشربيني برفقة اثنان من عمال النظافة يسألهم على رأيهم في مسلسل "2 في الصندوق"، وأبدى عمال النظافة إعجابهم بالمسلسل، مؤكدين أنه يجسد معاناتهم ويلقي الضوء على مشاكلهم. وعلق "أوس أوس" على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر إنستجرام قائلا: "أنا مش عارف أقولك إيه يا لولو، والله إنت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمدلله إن المسلسل واصل ولامس الناس.. شكرا مراسلنا أكبر شيف في مصر علاء الشربيني".
ويخوض حمدي الميرغني وصديقه نجم مسرح مصر أوس أوس السباق الرمضاني بمسلسل ‎اتنين في الصندوق، من تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى".   View this post on Instagram انا مش عارف
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عمرو-سعد-بوستر-فيلم-حملة-فرعون

ماذا قال عمرو سعد عن مشاركته في مسلسل «الاختيار»؟

نشر الفنان عمرو سعد صورا له من داخل كواليس مسلسل "الاختيار" الذي شارك فيه كضيف شرف على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: "إللي يسبق التاني هناك يسلم على الشهيد، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لو صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وأخواتي أمير كرارة، وبيتر ميمي، وحسين عسر، وأنا كضيف استمتعت.. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله". وظهر عمرو سعد في مسلسل "الاختيار" في دور ضابط يتم تكليفه مع أحمد المنسي الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة بإحدى المهمات.
محمد -هنيدى

محمد هنيدي يشيد بدور أحمد زاهر في البرنس

اتفق معظم مشاهدي مسلسل البرنس، على أن أحمد زاهر، أبدع في أداء دوره، وأشاد معظم الفنانين بأدائه المميز، وأجمع الجمهور على كره شخصية فتحي، بسبب ما فعله في أخيه رضوان البرنس، كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي يجمعه مع أحمد زاهر، وأشاد بدوره في مسلسل "البرنس"، كما سخر منه بطريقة فكاهية.
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هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
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حمدى-الميرغني

غلطة «الميرغني» تكشف فبركة برنامج «رامز مجنون رسمي»

انتقادات طالت رامز جلال عقب انتهاء حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي حل عليها ضيفا الفنان حمدي الميرغني، إذ تسأل رواد مواقع التواصل عن كيفية معرفة "الميرغني" اسم البرنامج والقناة التي تذيعه في نهاية الحلقة قبل أن يخبره رامز مع أن البرنامج الذي من المفترض أن يتم خداعه فيه اسمه "كرسي الحقيقة"، تقدمه "آروى"، إذ قال حمدي الميرغني في نهاية المقلب: "استنوننا في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على mbc"، ما دفع البعض للحديث عن فبركة البرنامج وأن "الميرغني" كان على علم بالمقلب وتفاصيله قبل الحلقة.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني في رامز مجنون رسمي: «أنا عندي ضغط»

وقع الفنان حمدي الميرغني، ضحية في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر"، إذ تعرض "الميرغني" لوصلة من الصراخ بعد تحريك كرسي الاعتراف في كل الاتجاهات متوسلا لرامز بتركه: "فكني أنا عندي ضغط"، وسط ضحكات رامز قائلا: "إفرح يا مصطفى يا خاطر، جبتلك حقك يا أشرف يا عبد الباقي". وفي إحدى فقرات البرنامج قام رامز بإسقاطه في المياه، ليصرخ "الميرغني" قائلا: "أنا عندي فوبيا من المياه أبوس إيدك يا رامز بلاش"، وعاش "الميرغني" لحظات من الهلع والخوف بعد أن أشهر رامز الثعبان في وجهه.
مصطفي-قمر (3)

مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.
حمدى-الميرغني

«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
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