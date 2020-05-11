عمال النظافة عن مسلسل «2 في الصندوق»: بيمثل حياتنا

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م

حمدي الميرغني

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو يظهر فيه الشيف علاء الشربيني برفقة اثنان من عمال النظافة يسألهم على رأيهم في مسلسل "2 في الصندوق"، وأبدى عمال النظافة إعجابهم بالمسلسل، مؤكدين أنه يجسد معاناتهم ويلقي الضوء على مشاكلهم. وعلق "أوس أوس" على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر إنستجرام قائلا: "أنا مش عارف أقولك إيه يا لولو، والله إنت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمدلله إن المسلسل واصل ولامس الناس.. شكرا مراسلنا أكبر شيف في مصر علاء الشربيني".

ويخوض حمدي الميرغني وصديقه نجم مسرح مصر أوس أوس السباق الرمضاني بمسلسل ‎اتنين في الصندوق، من تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى". View this post on Instagram انا مش عارف