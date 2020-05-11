حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:التحرير ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري. وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس مشمش شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على الشمال، لطيف على الجنوب. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 19الإسكندرية 27 17مطروح 25 16السلوم 32 16سيوة 33 16بورسعيد 25 18دمياط 24 17الإسماعيلية 35 17السويس 35 18العريش 26 16رفح 27 15رأس سدر 33 20نخل 33 13نويبع 35 23طابا 34 20كاترين 30 11الطور 31 20شرم الشيخ 35 22الغردقة