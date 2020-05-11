سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:التحرير ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري. وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا، وعلى شمال الصعيد وجنوبه، طقس مشمش شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على الشمال، لطيف على الجنوب. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 19الإسكندرية 27 17مطروح 25 16السلوم 32 16سيوة 33 16بورسعيد 25 18دمياط 24 17الإسماعيلية 35 17السويس 35 18العريش 26 16رفح 27 15رأس سدر 33 20نخل 33 13نويبع 35 23طابا 34 20كاترين 30 11الطور 31 20شرم الشيخ 35 22الغردقة
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 346 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
الرئيس-السيسى

السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس تقدم بالتهنئة لـ مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.
صلاة-العيد-من-جامع-السيدة-زينب (6)

النائب العام الأسبق: أدعو الجميع إلى الصلاة لرفع الوباء

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق، في مقطع فيديو مصور، ترحيبه بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجاري، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم، قائلا: «إن نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقة للأديان، ولا شك أن التفاف البشر حول هذا النداء يحقق أيضا الأهداف النبيلة التي يعمل عليها الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ويؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية».
فيروس كورونا

تطبيق الحجر الصحي على شارع «سيدي حبيب» في المنيا

بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة ا?سبوعين وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقاي?ية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التا?كد من ا?يجابية بعض العينات، إذ أُجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويُجرى وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه ا?خرى من المواطنين، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (2)

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، السبت ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل على جنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:
طقس-بارد (2)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس منخفض الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا على الوجه البحري نهارا، بارد نشط الرياح ليلا، وعلى السواحل الشمالية يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة، وعلى جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة نهارا، معتدل على شمال وجنوب الصعيد. ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وعلى مناطق من القاهرة والوجه البحري.
طقس-حار-مياه

مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارًا، لطيف ليلًا، شديد الحرارة مشمس نهارًا، لطيف ليلًا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

«شبورة وريارح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]