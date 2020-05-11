رياضة

برشلونة يفحص لاعبه من فيروس كورونا

تحرير:احمد سعيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
برشلونة
برشلونة
خضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، لاختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن ديمبلي خضع لفحوصات كورنا اليوم الإثنين في منزله، مشيرة إلى أن نتائج الفحص إذا جاءت سلبية سيكون قادرًا على استمرار تعافيه من إصابته في المدينة الرياضية ببرشلونة.
وخضع جميع لاعبي الفريق لفحوصات كورونا الخميس الماضي، في المدينة الرياضية باستثناء النجم الفرنسي الذي خضع لها اليوم الإثنين في منزله. ويغيب عثمان عن الملاعب منذ مدة طويلة بعد خضوعه لعمليه بسبب إصابة عضلية خطيرة، الأمر الذي دفع برشلونة للتعاقد مع برايثوايت مهاجم ليجانس السابق، لتعويض غيابه. وبسبب التعاقد
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حازم إمام: تصريحات أسامة نبيه فُسرت بشكل خاطئ

أكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زميله أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، خانه التوفيق في التصريحات التي أكد خلالها أنه رحل عن الزمالك وانضم إلى غزل المحلة، وتقابل مع فريقه السابق في مواجهة قبل نهائي كأس مصر موسم 2002، وتعمد إهدار فرص سهلة للتسجيل أمام مرمى الفريق الأبيض. وتحدث حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "أسامة نبيه خانه التوفيق في هذا التصريح، ولم يقصد المعنى الحرفي للكلام، وتصريحاته فسرت بشكل خاطئ".
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الزمالك يحذر أسامة نبيه في بيان رسمي: بطولاتنا ليست بالتفويت

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم السبت، بيانا رسميًّا، للرد على ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأسبق بالنادي، في أحد البرامج عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الفريق الأبيض في بطولة كأس مصر، أثناء لعبه مع غزل المحلة، إذ أكد المجلس أن ما ردده "محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة"، مشددا على "أن اللاعب أساء لنفسه، ولكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك، أطلق هذه التصريحات، التي تسيء للنادي العريق".
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هشام حنفي يفجر مفاجأة بشأن تآمر لاعبي الأهلي لرحيله

قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن بعض لاعبي الفريق تآمروا عليه من أجل رحيله عن القلعة الحمراء، وكانوا يدفعون الأموال للجماهير من أجل الهجوم عليه. وتحدث هشام حنفي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين تآمروا علي لرحيلي عن الأهلي، علمت ذلك بعد رحيلي بأن البعض كان يدفع أموالا للجماهير كي يشتموني، كنا في التدريب قبل مباراة الزمالك في حضور 400 متفرج في مختار التتش، وفوجئت بالجماهير تسبني بدون سبب، بعد ذلك علمت حقيقة الأمر، وأنهم كانوا يريدون رحيلي وبالتالي يدفعون الأموال للجماهير كي تسبني".
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ليفربول - أتليتكو مدريد

لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?
برشلونة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
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