برشلونة يفحص لاعبه من فيروس كورونا

تحرير:احمد سعيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

برشلونة

خضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، لاختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن ديمبلي خضع لفحوصات كورنا اليوم الإثنين في منزله، مشيرة إلى أن نتائج الفحص إذا جاءت سلبية سيكون قادرًا على استمرار تعافيه من إصابته في المدينة الرياضية ببرشلونة.

وخضع جميع لاعبي الفريق لفحوصات كورونا الخميس الماضي، في المدينة الرياضية باستثناء النجم الفرنسي الذي خضع لها اليوم الإثنين في منزله. ويغيب عثمان عن الملاعب منذ مدة طويلة بعد خضوعه لعمليه بسبب إصابة عضلية خطيرة، الأمر الذي دفع برشلونة للتعاقد مع برايثوايت مهاجم ليجانس السابق، لتعويض غيابه. وبسبب التعاقد