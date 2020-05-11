أردوغان: نتعرض لضغوط اقتصادية ولن نتراجع أمام قوى الشر

تحرير:وكالات ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م

أردوغان

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بقوى الشر، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج، إذ قال أردوغان، في كلمة للتلفزيون التركي ألقاها اليوم الإثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: «ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا»، متابعا: «لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج».

ولم يوضح الرئيس التركي ماذا كان يقصد ببؤر العداء في الخليج، إلا أن حديثه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه علاقات تركيا مع السعودية والإمارات توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الأزمة الليبية وقضية سوريا وموضوع اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.