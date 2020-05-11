سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أردوغان: نتعرض لضغوط اقتصادية ولن نتراجع أمام قوى الشر

تحرير:وكالات ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م
أردوغان
أردوغان
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده مكافحة ما وصفه بقوى الشر، بما فيها بؤر العداء في منطقة الخليج، إذ قال أردوغان، في كلمة للتلفزيون التركي ألقاها اليوم الإثنين بعد مشاركته في اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفا: «ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا»، متابعا: «لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة فيتو أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج».
ولم يوضح الرئيس التركي ماذا كان يقصد ببؤر العداء في الخليج، إلا أن حديثه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه علاقات تركيا مع السعودية والإمارات توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الأزمة الليبية وقضية سوريا وموضوع اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرًا. وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية". وأشار إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
المعارضة-السورية ترفض-الانسحاب-من «إدلب»-وتقصف-حلب

المعارضة السورية تسيطر على قرية استراتيجية بريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، استعادة السيطرة على قرية استراتيجية في ريف حماة والتصدي لهجوم شنته القوات الحكومية السورية فجرا، وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم شنته القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية في ريف حماة واستطاعت استعادة السيطرة على قرية المنارة بسهل الغاب غرب حماه فجر اليوم والتقدم باتجاه قرية طنجرة، واستعادة عدة نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية"، مشيرا إلى مقتل وجرح أكثر من 10 عناصر من القوات المهاجمة ، واغتنام دبابة وأسلحة وذخائر متنوعة.
كورونا

جيش الجزائر ينتج 30 ألف كمامة يوميا لمواجهة «كورونا»

كشف اللواء رشيد شواقي مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن وحداته الإنتاجية، تنتج يوميا حوالي 30 ألف قناع واق، وذلك من أجل تلبية احتياطات مصالح الصحة العسكرية التي تتواجد بالصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن الجيش جاهز للتدخل وإسناد المنظومة الصحية في مواجهة الفيروس، وأن مديرية الصناعة العسكرية، تمتلك إمكانيات معتبرة خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية.
كورونا

وزير الصحة اللبناني: قد نطلب من الحكومة إغلاق البلاد

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، مضيفا أنه سيطلب من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عنه القول، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (11)

تركيا: 106 وفيات و2706 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن 2861 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء المستجد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية نقلاً عن وكالة "الأناضول" التركية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
اردوغان (3)

أردوغان: جائحة كورونا في تركيا تصل إلى الذروة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا تشارف على مرحلة الذروة في تركيا، متوقعا أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب "روسيا اليوم". وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة في البلاد: "بدأنا نلاحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا". وأضاف أردوغان: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر من خلال أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".
رجب-طيب-اردوغان

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]