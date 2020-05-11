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ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
حلمي بكر
حلمي بكر
حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.
وتابع بكر: "لكن مايبقاش للعرض" قاصد بذلك مكالمة محمد منير التي أذاعها حسن شاكوش عند استضافته في حلقة سابقة في نفس برنامج شيخ الحارة. وعن مطرب المهرجانات حمو بيكا قال: "عرض علي وأنا رفضت.. ربنا يوفقه المسيرة ماشية والطابور طويل فيه مطربين نجحوا بالضجة وفيه مطرب لكل صباح"وعبر عن اعجابه بصوت المطربين أحمد
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

منة عرفة في «رامز مجنون رسمي»: «أنا هموت منكم»

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة آروى عن صورة رامز جلال، قالت منة عرفة عن برامج مقابله: «إنها أصبحت خطيرة في الفترة الأخيرة»، لتفاجأ بخروجه من البوستر وأطلقت صرخة مدوية في الإستديو، وقال لها رامز ساخرا: «من اللحظة دي إعتبريني بابا رامز»، وداعبها قائلا:«كبرتي يا منة وبقيتي تنزلي صورك على إنستجرام، يا خسارة الأغنية إللي غنهالك أحمد حلمي، ودلوقتي جه وقت العقاب».
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
إيناس الدغيدي

زي الأطرش في الزفة..قصة حب أصالة والعريان خلال زواجه

منذ شهور قليلة، أعلن المخرج طارق العريان والمطربة أصالة انفضالهما، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبا التوءم علي وآدم، واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي، الممثلة والمذيعة إنجي علي، وهي زوجة طارق العريان سابقا، في برنامج "شيخ الحارة"، وحاولت الدغيدي الرجوع إلى بعض الكواليس، التي لم يعرفها الجمهور، وتطرقا إلى إعجاب أصالة بطارق العريان، خلال زواجه من إنجي، إذ تزوجا في عام 1998 وانفصلا في عام 2000.
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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

حمو بيكا في رامز مجنون رسمي: «آسف ياعم حلمي بكر»

وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال وخروجه من البوستر تفاجأ به «بيكا» أمامه ليعلق قائلا: «يا نهار أسود»، ليرد عليه رامز ساخرًا: «خطوة عزيزة يا بتاع رب الكون ميزنا بميزة»،  وعندما سأله رامز عن رأيه في لون شعره رد قائلا: «حلو»، ليقوم بعد ذلك برفعه أعلى كرسي الاعتراف ليرد «بيكا»: «إحنا كده داخلين على سواد»، وتحت تهديد الكابوريا قال بيكا: «المعلم رامز علم عليا»، وهدد بيكا رامز أن أغنيته القادمة ستكون عنه.
صبرى فواز

قلبي من الحزن كرمش.. صبري فواز يحكي أصعب سنوات حياته

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وردا على سؤال شيخ الحارة عن سبب دخوله في حالة من الحزن والاكتئاب دامت لمدة 5 سنوات، قال: "إنهم أسوأ 5 سنين ممكن يعدوا على أي إنسان في حياته من أول سنة 2012 إلى سنة 2017، كل الحبايب القريبين ماتوا ورا بعض فجأة مات 8 من أقرب الناس لي، 5 أخواتي وأمي وخالي وابن خالي اللي عايش معانا في البيت، وأنا مافهمتش إيه اللي بيحصل ومافوقتش من الحزن لمدة 5 سنين ورا بعض، وسبحان الله أقرب دايرة وأغلى ناس، أنا ساعتها قولت قلبي من الحزن كرمش".
صبرى فواز

أنا عيني زايغة.. صبري فواز ضيف برنامج شيخ الحارة

حل الفنان صبري فواز ضيفا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. وقال صبري فواز، في تصريحاته، إنه يبحث دائما عن العمل الجيد الذى يتذكره الجمهور بعد سنوات طويلة، مكتفيا بحفظ الجمهور للدور الذي يؤديه والايفيهات والجمل سواء فى الشارع أو السوشيال ميديا. وفي فقرة إيجابي ولا سلبي وجهت له "الدغيدي" سؤالا بأن الشخصية التي قدمها في فيلم كلمني شكرا تشبه شخصيته في الحقيقة ليرد: "أنا عيني زايغة".
عبير- صبرى

عبير صبري: «مش بقلد رانيا يوسف.. وجوزي قمر ويتباس»

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت لها سؤالا قائلة: "بتقلدي رانيا يوسف عشان تبقي تريند هي مشيت من غير بطانة وإنتي بتبوسي جوزك على السجادة الحمرا في المهرجانات"، لترد قائلة: "مفيش وجه مقارنة أنا ببوس جوزي حلالي وأنا فرحانة بيه وهو فرحان بيا وهو قمر ويتباس، موضحة أنها لم تكن من أصحاب المخرج خالد يوسف، قائلة: "لكن مش صح أعلق على أي حدث بيحصل في الصحافة الفنية، أنا مشفتش الفيديوهات إللي اتنشرت ومحاولش أي حد يتحط في موقف زاي دا أشوفه".
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