ضحية الستات.. حلمي بكر في «شيخ الحارة والجريئة»

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م

حلمي بكر

حل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وردا على سؤال "شيخ الحارة" عن الأزمات التي تعرض لها بسبب زيجاته وأنه ضحية الستات رد "بكر" قائلا: "والله قدري". وواجه "شيخ الحارة" بعدد زيجاته الـ12، وشبهه بشهريار ليرد "بكر" ساخرا: أنه تفوق على شهريار في عدد زوجاته. وعن رأيه في مطرب المهرجانات حسن شاكوش قال بكر: إن صوته كويس وعليه أن يستفيد من كلام الكينج محمد منير عنه في حياته.

وتابع بكر: "لكن مايبقاش للعرض" قاصد بذلك مكالمة محمد منير التي أذاعها حسن شاكوش عند استضافته في حلقة سابقة في نفس برنامج شيخ الحارة. وعن مطرب المهرجانات حمو بيكا قال: "عرض علي وأنا رفضت.. ربنا يوفقه المسيرة ماشية والطابور طويل فيه مطربين نجحوا بالضجة وفيه مطرب لكل صباح"وعبر عن اعجابه بصوت المطربين أحمد