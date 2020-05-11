وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ80 ألفا

تحرير:وكالات ١١ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

كورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 80 ألف حالة حتى اليوم الإثنين، وفقا لإحصاءات وكالة رويترز، إذ أشارت الوكالة أن المعدل اليومي للوفيات في الولايات المتحدة، التي تعد البؤرة الريسة للفيروس في العالم، استقر عند مستوى 2000 حالة منذ منتصف أبريل الماضي، رغم الجهود المبذولة من السلطات. وحصيلة الوفيات جراء الفيروس تجاوزت تلك التي نجمت عن الإنفلونزا الموسمية بدءا من العام 1967، في أعلى من عدد الوفيات التي سببها وباء الإيدز خلال السنوات الـ11 الأولى من انتشاره أي من 1981 إلى 1992، و فقا لروسيا اليوم.

وتخطى إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 1.3 مليون حالة، فيما سجلت ولايات ميسيسيبي ومينيسوتا ونبراسكا ارتفاعا في الإصابات اليومية، مما ينذر باحتمال حدوث موجة جديدة من "كوفيد-10".وتشهد ولايتا نيوجيرسي ونيويورك وهما في مقدمة الولايات الأمريكية بعدد الإصابات بتسجيلهما قرابة نصف الحالات إجمالا، تراجعا في