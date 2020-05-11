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واجهة هواوي EMUI تحصل على شهادة ISO/IEC 27701

لن تستطيع هواوي تحديد مستخدم معين من خلال البيانات التي تم جمعها، مما يمكّنها من تلبية متطلبات التفتيش لنظام إدارة أمن معلومات المنتج ونظام إدارة حماية الخصوصية.
تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
هواوي
هواوي
? حصلت شركة هواوي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطاني للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوي أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم حاصلة على هذه الشهادة. وتوفر هواوي خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم.
وتؤكد الشركة أنه لن يتم إرسال بيانات المستخدمين الشخصية إلى هواوي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. ولإخفاء هوية البيانات الشخصية الحساسة التي تم جمعها تستخدم هواوي تقنية الخصوصية التفاضلية لإضافة تشويش عشوائي إلى البيانات، ولن تستطيع هواوي بهذه الطريقة الحصول على بيانات المستخدم الفعلية.
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HONOR 9X LITE

هونر تحجز 3000 هاتف 9x lite خلال 3 ايام من إطلاقه

بعد اطلاق هاتف Honor 9x lite في السوق المصريه ،وبعد الاعلان عن اطلاق الهاتف فى حفل عبر الانترنت ، تم حجز ثلاثه الاف هاتف من نفس النوع خلال ثلاثه ايام فقط ، وهو ما يؤكد ثقه العملاء بامكانيات الهاتف المعلن عنها مقابل قيمته السعريه ، خاصه وانه يعد الهاتف الأرخص مقابل امكانياته مقارنه بالهواتف المنافسه حيث انطلق بسعر 2888 جنيها، وكانت شركة Honor قد أكدت أن أول حاجزى الهاتف سيخصص لهم هديه عباره عن "باور بانك"، حيث سيتم فتح باب الأسواق للهاتف المنتظر خلال ايام. ?
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تطور كبير في مستقبل الألعاب الإلكترونية بهذه الشراكة

دخلت Riot Games MENA في شراكة مع كل من Intel وLenovo لكي تقدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة إقليمية وهي كأس العرب (IAC) الذي سيكون بمثابة الخطوة التالية في التزام قطعته Riot Games MENA برسم معالم صناعة الألعاب الإلكترونية وتطوير المواهب في لعبتها الأكثر شهرة League of Legends. ستقام بطولة كأس العرب على مدى عام كامل وفي ثلاث عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم إلى موسمين وفعالية إقليمية يتوج فيها بطل واحد. ويأتي ذلك بعد أشهر من فعالية "نكسوس" الافتتاحية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أواخر العام 2019.
ابل

«أبل» تعتزم إعادة فتح متاجرها بأمريكا الأسبوع المقبل

أعلنت شركة أبل أنها ستبدأ تدريجياً إعادة فتح متاجر "أبل ستور" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مع احترام إجراءات الوقاية من مرض كورونا كوفيد-19 ومن بينها لزوم وضع الكمامة، وتخطط الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» للبدء بإعادة فتح متاجرها في ألاباما وألاسكا وإيداهو وكارولاينا الجنوبية، وقالت الشركة في بيان ورد إلى وكالة فرانس برس أن الشركة اشتقات إلى زبائنها وتتطلع إلى توفير الدعم لهم، مضيفةً أنه سيتزامن مع الفتح إتباع إجراءات سلامة إضافية منها قياس الحرارة والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان سلامة الزبائن والموظفين.
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ترامب-هواوي (6)

هل تعود أمريكا للتعاون مع هواوي لوضع معايير الـ«5G»

كشفت وكالة رويترز عن اتجاه وزارة التجارة الأمريكية نحو إطلاق قاعدة جديدة تسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع شركة هواوي الصينية على وضع معايير لشبكات الجيل الخامس. وتوقف المهندسون في بعض شركات التقنية الأمريكية عن التعامل مع هواوي في تطوير المعايير بعد أن أدرجت وزارة التجارة الشركة إلى القائمة السوداء العام الماضي وبحسب التقرير فإن الأمر وضع الولايات المتحدة في موقف الخاسر، ففي اجتماعات وضع المعايير، حيث تُطوَّر البروتوكولات والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس الـ5G، اكتسبت هواوي صوتًا أقوى حيث أصبح المهندسون الأمريكيون يجلسون صامتين.
appgallery

هونر تشرح طرق الاستفادة من مزايا Appgallery

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول اليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك الي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية. وتصنف HUAWEI AppGallery- ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ويوفر التطبيق خدمه تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها.
هواوى (1)

قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
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