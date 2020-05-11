واجهة هواوي EMUI تحصل على شهادة ISO/IEC 27701

لن تستطيع هواوي تحديد مستخدم معين من خلال البيانات التي تم جمعها، مما يمكّنها من تلبية متطلبات التفتيش لنظام إدارة أمن معلومات المنتج ونظام إدارة حماية الخصوصية.

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

هواوي

? حصلت شركة هواوي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطاني للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوي أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم حاصلة على هذه الشهادة. وتوفر هواوي خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم.

وتؤكد الشركة أنه لن يتم إرسال بيانات المستخدمين الشخصية إلى هواوي إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. ولإخفاء هوية البيانات الشخصية الحساسة التي تم جمعها تستخدم هواوي تقنية الخصوصية التفاضلية لإضافة تشويش عشوائي إلى البيانات، ولن تستطيع هواوي بهذه الطريقة الحصول على بيانات المستخدم الفعلية.