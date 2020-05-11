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«اتصالات» الأقل في معدلات الشكاوى لدى الجهاز القومي

تحرير:أحمد البرماوي ١١ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
اتصالات مصر
اتصالات مصر
سجلت شركة اورنج معدل شكاوى يقدر ب 22 شكوى مصعدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكل 100 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري وجاءت كأعلى الشركات من حيث معدل الشكاوى الموجهة للجهاز القومي ضمن المشغلين الأربعة. بينما سجلت المصرية للاتصالات 18 شكوى لكل 100 ألف مشترك، فودافون 16 شكوى لكل 100 ألف مشترك 15 شكوى لكل 100 ألف مشترك تجاه اتصالات لتأتي كأقل مشغل اتصالات يصعد مشتركيه الشكاوى للجهاز. وسجلت شركة فودافون معدل شكاوى يقدر ب 651 شكوى مصعدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكل 100 ألف مشترك.
وسجلت اتصالات 619 شكوى لكل 100 ألف مشترك، المصرية للاتصالات 218 شكوى لكل 100 ألف مشترك و120 شكوى لكل 100 ألف مشترك تجاه اورنجتلقى الجهاز 52038 شكوى من مستخدمي الاتصالات، ما بين شكاوى لخدمات المحمول والانترنت والثابت، حيث تم الانتهاء من حل 50549 شكوى، أي بنسبة أكبر من 97% من اجمالي الشكاوى المقدمة من
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محمد-الاتربي-رئيس-بنك-مصر (1)

اتحاد البنوك يلزم المواطنين بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك. وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.
اموال

تخدم 18 مليون عميل.. «أي سكور» تصدرقرارات جديدة لعملاء البنوك

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) إنها انتهت من تطبيق عدة قرارات وإجراءات للتيسير على العملاء، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء، موضحة ان هذه الإجراءات ساعدت العملاء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
وزير-الماليه

ماذا تقدم وزارة المالية لمساندة قطاع السياحة والمنشآت الفندقية؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم، فإنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
بورصة

البورصة تفقد 2.6 مليار جنيه بالختام بضغط مبيعات غير محلية

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 10296 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 200 شركة، وارتفعت 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
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خالد حجازى اتصالات مصر

اتصالات مصر: جاهزون لخطة الدولة في التحول الرقمي

نجحت شركة اتصالات مصر في صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، حيث استطاع المستفيدون من المنحة صرف مستحقاتهم بكل سهولة على مدار الأيام الماضية من خلال تطبيق «اتصالات كاش» المتميز، وأكدت الشركة أن نجاحها في هذا المشروع يأتي تأكيدًا على قوة اتصالات مصر في المشاركة في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تستهدف تحقيقة بشكل متكامل، لاسيما وأن اتصالات كانت لها تجربة نجاح سابقة فيما يتعلق بصرف النفقة للسيدات المطلقات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
المصرية للاتصالات

«رجال الأعمال» تتقدم بمقترحات للنهوض بقطاع الاتصالات

أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، به توصيات حول كيفية الحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واشتملت التوصيات على مطالبة الحكومة بضرورة إعطاء مزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي لما لذلك أثر إيجابي على تقوية وتدعيم ورفع القدرات التنافسية لتلك الشركات.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (2)

«اتصالات مصر» تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل للعام الثاني

أكدت شركة اتصالات مصر أحقيتها بالحصول على جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الثاني على التوالي وذلك بعد قيامها بتغيير لوائح العمل الخاصة بها في وقت مبكر من شهر يناير الماضي، عندما قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لزيادة وعي الموظفين بخطورة انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق بدء حملات توعية مختلفة بمخاطر الفيروس وإبراز السبل الواجب اتباعها لتجنب الإصابة، بجانب تطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحصدت شركة اتصالات مصر للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين».
الرقابة-على-الإنترنت في-كوريا-الشمالية

95.3 مليون مشترك بالمحمول في مصر و39 مليون للإنترنت

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018، ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.
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