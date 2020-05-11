ماذا قال عمرو سعد عن مشاركته في مسلسل «الاختيار»؟

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورا له من داخل كواليس مسلسل "الاختيار" الذي شارك فيه كضيف شرف على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: "إللي يسبق التاني هناك يسلم على الشهيد، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لو صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وأخواتي أمير كرارة، وبيتر ميمي، وحسين عسر، وأنا كضيف استمتعت.. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله". وظهر عمرو سعد في مسلسل "الاختيار" في دور ضابط يتم تكليفه مع أحمد المنسي الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة بإحدى المهمات.

تمثل ظهور "سعد" في أن يتصدر تريند تويتر ومؤشرات البحث على جوجل، نظرًا لجمال المشهد الذي جمعه بـ"كرارة"، ولأن ظهوره تسبب في حالة فرحة وتعويض عن غيابه في السباق الرمضاني هذا الموسم. View this post on Instagram اللي يسبق التاني هناك يسلم علي الشهيد.....، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا