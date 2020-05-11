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ماذا قال عمرو سعد عن مشاركته في مسلسل «الاختيار»؟

تحرير:محمد أبو زيد ١١ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
عمرو سعد
عمرو سعد
نشر الفنان عمرو سعد صورا له من داخل كواليس مسلسل "الاختيار" الذي شارك فيه كضيف شرف على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: "إللي يسبق التاني هناك يسلم على الشهيد، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتى لو صعب، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا، وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار وأخواتي أمير كرارة، وبيتر ميمي، وحسين عسر، وأنا كضيف استمتعت.. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله". وظهر عمرو سعد في مسلسل "الاختيار" في دور ضابط يتم تكليفه مع أحمد المنسي الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة بإحدى المهمات.
تمثل ظهور "سعد" في أن يتصدر تريند تويتر ومؤشرات البحث على جوجل، نظرًا لجمال المشهد الذي جمعه بـ"كرارة"، ولأن ظهوره تسبب في حالة فرحة وتعويض عن غيابه في السباق الرمضاني هذا الموسم.   View this post on Instagram اللي يسبق التاني هناك يسلم علي الشهيد.....، سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا
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حمدى-الميرغني

عمال النظافة عن مسلسل «2 في الصندوق»: بيمثل حياتنا

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو يظهر فيه الشيف علاء الشربيني برفقة اثنان من عمال النظافة يسألهم على رأيهم في مسلسل "2 في الصندوق"، وأبدى عمال النظافة إعجابهم بالمسلسل، مؤكدين أنه يجسد معاناتهم ويلقي الضوء على مشاكلهم. وعلق "أوس أوس" على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر إنستجرام قائلا: "أنا مش عارف أقولك إيه يا لولو، والله إنت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمدلله إن المسلسل واصل ولامس الناس.. شكرا مراسلنا أكبر شيف في مصر علاء الشربيني".
محمد -هنيدى

محمد هنيدي يشيد بدور أحمد زاهر في البرنس

اتفق معظم مشاهدي مسلسل البرنس، على أن أحمد زاهر، أبدع في أداء دوره، وأشاد معظم الفنانين بأدائه المميز، وأجمع الجمهور على كره شخصية فتحي، بسبب ما فعله في أخيه رضوان البرنس، كما نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي يجمعه مع أحمد زاهر، وأشاد بدوره في مسلسل "البرنس"، كما سخر منه بطريقة فكاهية.
حلا شيحة

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
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مسلسل الاختيار - أمير كرارة

أمير كرارة ناعيا شهداء بئر العبد: ‏رحم الله الشهداء

نعى الفنان أمير كرارة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الخسيس في سيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، إذ كتب "كرارة" على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم"، فيما نعت أسرة مسلسل "الاختيار" الشهداء في جنوب مدينة بئر العبد. وانفجرت اليوم الخميس، عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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بعد ظهوره في «الاختيار»..محمد إمام: رحم الله الشهداء

شارك الفنان محمد إمام كضيف شرف في مسلسل"الاختيار"، إذ قام بشخصية النقيب فتحي ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، الذي استشهد بعد معركة مع مجموعة من الإرهابيين هجموا على الكمين بالأسلحة الثقيلة، "إمام" نشر صورة له من داخل المسلسل، علق عليها بجملة من أحداث المسلسل مصحوبة بدعاء للشهداء قائلا: "انا لو موت قول لأمي ابنك مات راجل.. رحم الله شهداء الوطن". وشهدت حلقات مسلسل"الاختيار" ظهور عددا من الفنانين كضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب"، وآسر ياسين، وإياد نصار".
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

حكاية صور جمعت بين الشهيد أحمد المنسي وأمير كرارة

بصور تجمع بين الشهيد أحمد المنسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًّا على شاشات التلفزيون، فاجأ مصمم الجرافيك محمد جابر، متابعيه بالصورة التي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق عليها قائلا: «إهداء للفنان أمير كرارة، الذي أعتقد أنه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله الشهيد المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا».
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
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