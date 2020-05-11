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تجليات روح هادرة في ليال هادئة..!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١١ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
شهر رمضان - أرشيفية
شهر رمضان - أرشيفية
تتسامى النفس الأمارة بالحب في هذه الأيام الجميلة ولياليها الجليلة.. تستقطب النورانيات أو هي التي تستقطبها.. تغض الطرف عن حوادث الأيام المؤقتة، وأحداثها الموسمية، وثرثرتها المهلكة.. ومناسباتها المستهلكة، إلا قليلا... تغرق في أطياف النور حتى ليستغرقها.. يسقيها ويرويها ويشبعها، ولسان حالها يتشوق: هل من مزيد؟
قل هي.. خطرات نفس.. قل هي ومضات حس..قل هي نبضات حدس..قل هي فيوضات قلب..قل كل ذلك، رغم محاولات الذين لا يريدون أن يسدلوا الستار على (مسرحية كورونا).. ورغم أن اللعبة بدأت تتكشف، والأقنعة على وجوههم بدأ انتزاعها لتصبح مثيرة للغثيان في جنبات العالم، أو يفترض ذلك.. لن يرحمهم التاريخ، فالدينا تغيرت
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اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
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فيروس- كورونا (12)

الآن.. كلمة العلماء هي الأعلى والأصدق!

(1) أكان لابد أن يتفشى وباء كورونا..؟!
كورونا والاقتصاد

الآثار الاقتصادية ما بعد كورونا

النظرة المستقبلية للاقتصاد ما زالت غير مضمونة، حتى يتم الإعلان عن اكتشاف مصل لفيروس كورونا، وضبابية التاريخ المتوقع لاكتشاف المصل يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
الصين

اللحظة الكورونية الراهنة…!

(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
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